“دبليو” يخطف الأضواء بإقامة معرض فني مميز

عمان– قام فندق “دبليو” عمان -واحد من سلسلة فنادق مجموعة ماريوت الدولية- وبالتعاون مع جاليري “وادي فينان”، بتنظيم معرض فني مميز امتد لثلاثة أيام، تحت إطار مبادرة Road to Awareness التي أطلقتها مجموعة فنادق ماريوت لجمع التبرعات للأطفال في الشرق الأوسط وافريقيا. وقد ضم المعرض الفني أعمالاً فنية رائعة، تم تخصيص جزء من ريع بيعها لدعم مؤسسة الحسين للسرطان.

وقد جاءت الشراكة مع جاليري “وادي فينان” تماشياً مع رؤية فندق “دبليو” عمان لدعم الفنانين، وعرض أعمال ومجموعات فنية مميزة ومختلفة. وقد شارك في هذا المعرض المميز، عدد من الفنانين العالميين والمحليين لعرض لوحاتهم التي تعكس فناً أصيلاً مبتكراً من جميع أنحاء بلاد الشام، يبعث إلهاماً للحضور وشعوراً بتقدير الفن الجميل، ومن الفنانين نذكر؛ عياد النمر، وبشر كوشجي، وكريستيان دوشومب، وداليا علي، ورنا الصفدي، ورهام غصيب، وزيد الشوا.

وبهذه المناسبة، علقت إسرا بارين، مدير عام فندق “دبليو” عمّان، قائلة: “نحن نشعر بسعادة بالغة لافتتاح هذا المعرض الفني وبالتعاون مع جاليري “وادي فينان”؛ حيث نتشارك معاً في شغفنا لدعم الفن وخلق تجربة مميزة وممتعة في آن واحد. إن فندق “دبليو” عمان تخطى ولعه بالفن ليقوم بدعم قضية قريبة لقلبه، ونحن أيضاً معجبون بكل لوحة فنية وعمل مبتكر تم عرضه في أيام هذا المعرض الفني، ولا يسعنا إلا أن نفخر بكوننا المكان الأول للفن في عمان”.