“دبور” يخلي مدرسة ابسر أبوعلي للبنات في اربد

احمد التميمي

إربد- أخلت إدارة مدرسة ابسر أبو علي الأساسية للبنات في لواء الطيبة بإربد المدرسة من الطالبات بعد تعرض عدد من المعلمات والطالبات الى لسعات “دبور” حتى تتمكن مديرية الزراعة من رش المدرسة بالمبيدات الحشرية للقضاء على “الدبور”، وفق مدير زراعة الطيبة المهندس عبد الباسط عكاليك.

وقال العكاليك انه وبناء على شكوى من ادارة المدرسة بلسع دبور عدد من المعلمات والطالبات نفذت كوادر المديرية حملة رش شاملة بالبلدة والمدرسة للقضاء على الدبور.

واشار الى ان الدبور ينتشر في البلدة بسبب وجود المياه في الشوارع، مؤكدا ان المديرية على استعداد لتامين المواطنين بالمبيدات لمكافحة “الدبور” باي منطقة وبشكل مجاني.