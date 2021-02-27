“دبي المالي” و”إد آيد” يتعاونان لتوفير تعليم رقمي عالمي المستوى



دبي – أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ومنصة “إد آيد” للتعليم العالي في مجال التكنولوجيا المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، عن إطلاق “كلية المستقبل”، التي تتيح إمكانية الوصول إلى برامج تعليمية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها من المؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة. وتدعم هذه المبادرة رؤية الإمارات 2021 الرامية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة من خلال تطوير القدرات المحلية مدفوعة بالاستثمار المستدام في التعليم، والتي ستصبح حافزا لتوسيع وتعزيز المواهب في دبي ومركز دبي المالي العالمي، بما يدعم المعرفة والمهارات المكتسبة نمو مجتمعات واقتصادات أكثر استدامة وشمولية. وتعد “كلية المستقبل” رابع مبادرة تعليمية تحت مظلة أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، فيما تركز الكليات الثلاث الأولى على مستقبل التخصصات المالية والقانونية والإدارية.

ويتزامن افتتاح “كلية المستقبل” مع خطط التوسع التي تبنتها أكاديمية مركز دبي المالي العالمي نحو “إنوفيشن هب” الجديد في “أفينيو البوابة”، وهي أكبر منظومة للابتكار في المنطقة وتدعم الشركات الناشئة الصغيرة أو الشركات الطامحة للنمو، إلى جانب شركات “يونيكورن” والمؤسسات التقنية الضخمة بما يسهم في تسريع نجاح هذه الشركات ورسم ملامح مستقبل القطاع المالي. وتتميز “كلية المستقبل” بطاقة إستيعابية تصل إلى أكثر من 25 ألف طالب خلال العام، حيث تركز برامجها التعليمية على اكتساب المهارات والمعرفة المطلوبة لتطوير قطاع مالي عالمية أكثر استدامة وابتكاراً.

وبهذا الصدد، قالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس أكاديمية مركز دبي المالي العالمي: “يؤكد انضمام كلية المستقبل إلى أكاديمية مركز دبي المالي العالمي على التزام المركز المالي في رسم ملامح القطاع المالي من خلال تحقيق التعاون والابتكار وتبني الحلول التقنية، حيث تسعى الأكاديمية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لدبي من خلال تطوير المهارات المطلوبة، التي ستمكنهم من ريادة عملية تحول القطاع المالي والمساهمة في تحقيق نموه المستدام.”