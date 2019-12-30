“دبي المالي” يتعاون مع كبرى شركات التأمين

دبي- أعلن مركز دبي المالي العالمي؛ الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأحد أفضل عشرة مراكز مالية عالمية، عن توقيع مذكرات تفاهم فردية مع “لويدز”؛ الشركة العالمية الرائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين، و”معهد تشارترد للتأمين” الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، بهدف الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية في قطاع التأمين وإعادة التأمين المحلي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتشير توقعات اللجنة الفنية العليا في “جمعية الإمارات للتأمين” إلى أن قيمة التعاملات في سوق التأمين ضمن الإمارات ستصل إلى 16.3 مليار دولار في العام 2019، مدفوعةً بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاستثمارات تحضيراً لمعرض إكسبو 2020 دبي.

هذا وسيتعاون مركز دبي المالي العالمي مع شركة “لويدز” و”معهد تشارترد للتأمين” في تنظيم عدد من الدورات التدريبية ونشر سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تم تطويرها بالشراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي. وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي المالي العالمي الذي يسعى لأن يصبح مركزاً للتميز في مجال التأمين وإعادة التأمين بفضل جهود فريق العمل الاستثنائي. وستقدم أول سلسلة دورات تدريبية معتمدة تتناول قطاع التأمين بإشراف أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “يلتزم مركز دبي المالي العالمي بقيادة مستقبل القطاع المالي من خلال تزويد الجيل القادم من القوى العاملة بالمعرفة والمؤهلات الأساسية. وسيتيح لنا التعاون مع المؤسسات الرائدة بما فيها شركة ’لويدز‘ و’معهد تشارترد للتأمين‘ إمكانية تقديم خدمة استثنائية لأكثر من 100 شركة عاملة في قطاع التأمين وإعادة التأمين. وتسمح لنا منظومتنا القوية والاقتصادات المتماسكة باستيعاب مجالات متعددة من الممارسات مثل التأمين الشامل وغير الشامل للحياة والممارسات الإسلامية”.

وفي هذا السياق، قالت سونجا روتيرز، الرئيس التنفيذي لشركة “لويدز” للتأمين والمدير الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يسرنا في ’لويدز دبي‘ توقيع مذكرة التفاهم مع سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ حيث تخضع منطقة الشرق الأوسط لتغييرات جذرية وتشهد زيادةً مستمرةً في الحاجة إلى التدريب والتطوير والخبرة. وستتيح الشراكة الجديدة فوائد متبادلة نقدم فيها خبراتنا المتخصصة لدعم التطوير الإقليمي لأسواق التأمين وإعادة التأمين من خلال برامج تدريبية مخصصة، فضلاً عن دعم مركز دبي المالي العالمي ليصبح مركز التدريب والبحث والتطوير الرئيسي في هذا القطاع”.

ومن جهتها، قالت سيان فيشر، الرئيس التنفيذي في “معهد تشارترد للتأمين”: “أصبح العالم مكاناً أصغر مع إطار تنظيمي أكثر انسجاماً، وتمثل مشاركة الخبرات والقضايا العامة ومعايير الممارسة الجيدة نشاطاً يجب على المعهد الانخراط فيه لبث الحيوية في القطاع على مستوى العالم. وتجسد هذه الاتفاقية الخطوة الأولى في إطار تعاوننا التاريخي مع مؤسسة ذات أهمية وتأثير كبير لتقديم أفضل النتائج للسكان والقطاع والجيل القادم من المهنيين ممن سيتطلعون إلى تبني وتعزيز سياسات وأساليب ’معهد تشارترد للتأمين‘ لتحقيق الفائدة القصوى لعملائهم على المدى البعيد”.