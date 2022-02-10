دبي ترفع تدريجيا قيود كورونا عن الأنشطة الرياضية والترفيهية

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، الرفع التدريجي لقيود الحماية من جائحة كورونا المتعلقة بالطاقة الاستيعابية في مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية.

وقالت اللجنة إن الرفع التدريجي للقيود سيبدأ من اليوم الخميس وصولا إلى العمل بكامل الطاقة التشغيلية في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والرياضية والترفيهية ومراكز التسوق بحلول 15 شباط الحالي.

ودعت اللجنة إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية لضمان أعلى مستويات الحماية من فيروس كورونا، بما فيها مواصلة الالتزام بارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتعقيم الدائم، مع أخذ التطعيمات والجرعات الداعمة.