دبي تستضيف قمة “إنفور” السنوية الثانية لإدارة أصول المؤسسات

دبي- تعقد إنفور، الشركة الرائدة في مجال توريد تطبيقات الأعمال المتخصصة والقائمة على السحابة، مؤتمرها السنوي الثاني لإدارة أصول المؤسسات في دبي يوم 18 شباط (فبراير) 2020، بهدف إلقاء الضوء على أحدث ابتكاراتها الخاصة بحلول إدارة أصول المؤسسات عبر مختلف القطاعات كإدارة المرافق، والخدمات، والسياحة والضيافة، وقطاع الرعاية الصحية. وستجمع إنفور خلال فعاليات القمة نخبة من أبرز المسؤولين التنفيذيين لدى أبرز الشركات في المنطقة بما في ذلك قطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية مدينة أبوظبي، وهيئة الصرف الصحي في رأس الخيمة. ستركز فعاليات القمة على مواضيع عدة بما في ذلك التوجهات المستقبلية لإدارة أصول المؤسسات وكيفية إطالة العمر الافتراضي للأصول وتعزيز كفاءتها التشغيلية ضمن المؤسسات بالاستفادة من منصتها السحابية Infor CloudSuite™ EAM.

وتوقعت أحدث التقارير الصادرة عن شركة ريزيرتش آند ماركت أن تبلغ قيمة سوق إدارة أصول المؤسسات العالمية 8.2 مليار دولار بحلول العام 2024، مقارنة مع 5.1 مليار دولار في العام 2019 وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 10 %.