دبي تستضيف مباراة خيرية بمشاركة نجوم عالميين لصالح الاطفال

تستضيف دبي نخبة نجوم العالم في كرة القدم للمشاركة في مبادرة خيرية تنظمها مؤسسة أمساك الدولية التي يرأسها النجم الدولي السنغالي ​مامادو ساكو​ بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والتي يخصص ريعها لمساعدة الأطفال الايتام .

من المقرر أن تقام الفعالية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بمشاركة أشهر نجوم كرة القدم الدوليين ابرزهم مامادو ساكو و​المهدي بن عطية​ وباكاري سانيا والفرنسي إشيار ديا و البلجيكي ​كريستيان بينتيكي​ إلى جانب العديد من النجوم العالميين الذين سيتم الكشف عن أسمائهم لاحقًا.

كما سيتم خلال الفعالية اقامة مزاد خيري طرح مقتنيات شخصية وقمصان لأشهر لاعبي كرة القدم الدوليين من أصحاب الانجازات الرياضية الذين وقعوا عليها وأهدوها للمبادرة .

ومن أبرز اللاعبين الذين سيعرضون مقتنياتهم اللاعب الفرنسي ​كريم بنزيما​ أفضل لاعب في العالم لعام 2022 وسيقدم قميصه الذي حقق به لقب بطولة أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد والبرازيلي نيمار، والأرجنتيني ​ليونيل ميسي​، الفرنسي تيري هنري، والسنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، وكذلك الفرنسيين بول بوغبا ، وكليان مبابي.