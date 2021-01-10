دبي و”طيران الإمارات” يواصلان الترحيب بالزوار مع حلول عام 2021

دبي-الغد- أكدت دبي من جديد التزامها بضمان سلامة وصحة ورفاهية المقيمين والزوار، جاء ذلك بعد مضي نحو ستة أشهر من إعادة فتح المدينة أبوابها للزوار من السياح الدوليين في 7 يوليو 2020، بينما تستعد في الوقت ذاته لاستقبال الزوار في العام الجديد 2021 بالأناقة والفخامة المعهودة.

وتواصل دبي اتباع نهج فعال بتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز المبادرة الاستراتيجية لإعادة فتح المدينة للسياح وتسهيل إجراءات السفر مع الامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة. ومع حلول العام الجديد، عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة” و”طيران الإمارات” شراكة لمنح جميع الوافدين المتواجدين بالفعل في دبي فرصة تمديد تأشيرات الزيارة والسياحة الخاصة بهم حتى 31 يناير 2021 مع الإعفاء من رسوم التغيير للحجوزات على تذاكر رحلات الطيران في نفس فئة الحجز. وتقدم “طيران الإمارات” مزايا وخدمات متميزة تشمل أسعار خاصة لحجوزات المسافرين الدوليين التي تتم بحلول 3 يناير 2021، تغطية تأمينية موسعة تشمل مختلف المخاطر المتعلقة بالسفر مع كل رحلة بما في ذلك تغطية تكاليف بروتوكولات التشخيص والعلاج المتبع لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتكاليف الحجر الصحي أثناء الرحلات حتى 31 يناير 2021. وفضلاً عن ذلك، سيتم تمديد تأشيرات الزيارة والسياحة لجميع الجنسيات لمدة شهر واحد مجانًا. الآن هو الوقت المناسب لأصحاب العطلات لاستكشاف الكثير في دبي وخوض تجارب أكثر .

استمتع تحت شمس الشتاء الدافئة على شواطئ دبي

مع انخفاض درجات الحرارة في شهر يناير إلى منتصف العشرينات، تعد شواطئ دبي مثالية لمن يبحثون عن شمس الشتاء الدافئة. من الشواطئ النائية؛ الملاذ المثالي للعائلات بحثاً عن الاستجمام إلى مراكز الرياضات المائية التي تعج بالمتزلجين على الألواح الشراعية، والطائرات الورقية وراكبي الأمواج، بتوفر مختلف أنواع الشواطئ؛ فإن دبي لديها ما يرضي الجميع.

تسوق بلا حدود

انطلقت الدورة الـ 26 من “مهرجان دبي للتسوق” ويستكمل فعالياته حتى 30 يناير 2021. بأجواء تملؤها البهجة، والمرح والترفيه لكل أفراد العائلة، وتعد مراكز التسوق التجارية إضافة إلى جميع وجهات التسوق حيث تزخم بالحفلات الموسيقية الحية، والأسواق ذات الطابع الخاص، والتركيبات الفنية والعروض الفنية والمسرحية. مع باقة من العروض المذهلة والتخفيضات الهائلة والعديد من الفرص الحقيقية للفوز بجوائز رائعة، فدائماً هو المكان المثالي لكل العائلة وخاصة لمن يرغبون في التسوق الممتع بالإضافة إلى مختلف الأنشطة الترفيهية وكل ذلك يقع أمام خلفية ساحرة من الأضواء وعروض الألعاب النارية المبهرة.

قدر واف من الكوميديا وما يكفي من الثقافة والكثير من المهرجانات الحافلة

من العروض الفنية الكوميدية والتسوق الممتع بلا توقف إلى مختلف الأنشطة الرياضية، تقدم دبي جدول فعاليات استثنائية مع الامتثال لأعلى معايير السلامة والصحة. وفي خلال الربع الأول من عام 2021، يقف أحد أشهر ممثلين الكوميديا “جاك وايتهول” (Jack Whitehall) على خشبة المسرح في “مركز دبي التجاري العالمي” وذلك في يومي 13 و 14 يناير، بينما يقوم الفنان المتميز “كالم سكوت” (Calum Scott) بأداء حي لأغنيات من ألبومه الأول الذي لاقى شهرة عالمية واسعة (Only Human) بداخل “دار دبي للأوبرا” في يوم 20 يناير كجزء من فعاليات “مهرجان دبي للتسوق”. كما يتم الاهتمام بهواة الفن والأدب ومتذوقي الثقافة من خلال المعارض الموسمية في منطقة “السركال أفنيو” العصرية وكذلك “مهرجان طيران الإمارات للآداب” الذي من المقرر أن ينطلق في يوم 29 يناير الجاري.

استمتع بالإقامة والعمل في محيط من البهجة في دبي

من منطلق أن 2020 كان عام العمل من المنزل، فمن المؤكد أن 2021 هو عام العمل عبر تقنيات الواقع الافتراضي الحديثة. مع إعلان دبي عن تقديم برامج التعليم والتدريب والعمل عبر تقنيات الواقع الافتراضي، فقد حان الوقت لنبادر بالعمل من واحدة من أكثر المدن اتصالاً بالعالم. حيث يمكن لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة تمديد فترة عطلاتهم والاستمتاع بتجربة مستوى المعيشة الفخمة مع سهولة الوصول إلى المرافق المناسبة لتعزيز مستقبلهم المهني وتنمية أعمالهم.

وقد صرح سعادة “هلال سعيد المري”، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة” قائلاً: “الرؤية والقيادة المشهود لها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كانت مصدر إلهام كبير لنا مما أفضى إلى احتواء آمن وفعال لوباء فيروس كورونا الحالي. ونواصل الترحيب بكل من يقوم بزيارة المدينة لأول مرة وكذلك من يعاودون زيارتها، وذلك مع الامتثال للبروتوكولات الصحية الصارمة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة. كما يسعدنا مواصلة العمل عن كثب مع شركاؤنا الاستراتيجيين ومن هم أيضاً شركاؤنا في الضيافة “طيران الإمارات”، حتى يمكن لأصحاب العطلات عيش الأجواء التي تنبض بالحيوية في دبي، وزيارة أشهر مناطق الجذب السياحي، وتذوق أطيب وأشهى الأطباق عبر فنون الطهي المذهلة فضلاً عن العديد من تجارب التسوق الممتعة، وكذلك المهرجانات والفعاليات الشيقة وكل ذلك مع مزيد من الطمأنينة والمرونة”.

ومن جانبه أوضح “عدنان كاظم”، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في “طيران الإمارات” قائلاً: “عملت “طيران الإمارات” عن كثب مع جميع الجهات المعنية في دبي لاستعادة شبكتنا وخدماتنا المميزة تدريجياً، مع جميع تدابير السلامة المعمول بها. منذ إعادة فتح دبي لاستقبال الزوار الدوليين، شهدنا اتجاهًا تصاعديًا في الاستفسارات والحجوزات، مما يدل على الثقة التي يضعها المسافرون في دبي و”طيران الإمارات”. وفي هذه الآونة، تُحلّق “طيران الإمارات” إلى ما يقرب من 100 مدينة حول العالم، حيث تقدم للمسافرين الدوليين تجربة سفر عالمية المستوى مع سهولة الوصول إلى دبي. نحن نتجهز لاستقبال المزيد من زوار دبي في عام 2021 وذلك بالتعاون المثمر والبناء مع شريكنا الاستراتيجي “دبي للسياحة”، إذ نعمل على تعزيز هذه التجربة بعروض استثنائية مميزة، وضمان خيارات أكثر مرونة للسفر والعناية بالمسافرين”.

وقال “الكسندر لي”، المدير التجاري لمجموعة “جميرا” في تصريح له: “كان لافتتاح دبي في يوليو 2020 لاستقبال الزوار الدوليين تأثير إيجابي بشكل هائل على حجوزات “جميرا” من عدد من الأسواق الخارجية، وهو اتجاه سائد استمر منذئذ. نعزو ذلك إلى اتساع نطاق العرض الذي نقدمه هنا في دبي، وبالأخص شاطئ البحر الخاص الممتد نحو كيلو مترين والذي يضم مسبحًا واسعًا، مطاعم ومنتجع صحي”سبا”، بالإضافة إلى الامتثال للتدابير الوقائية للصحة والسلامة المعتمدة لطمأنة وراحة بال النزلاء، بما في ذلك ختم “دبي الضمانة” للتأكيد على التزام المنشآت بإجراءات الصحة والسلامة لمكافحة فيروس “كوفيد-19”. كما حصلنا على الشهادة المرموقة (Safe Guard™ Hygiene Excellence) و(Safety Label) من شركة “ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس” (Bureau Veritas)لستة من فنادقنا في دبي، والتي نرى أنها ساهمت في استعادة ثقة المسافرين الدوليين. بدخولنا عام 2021، بحسن وكرم ضيافتنا المعهود نرحب بمزيد من الزوار الدوليين، وندعوهم لتجربة “فنون الطهي”، مثل مطعم “فرينش ريفييرا” (French Riviera)، المطل على الشاطئ الخاص بفندق “جميرا القصر” ليقدّم تجربة طعام استثنائية فرنسية أنيقة مستوحاة من منطقة البحر المتوسط، فضلاً عن مطعم “سال” (SAL) الذي افتتح مؤخراً، حيث يقع في التراس من داخل “برج العرب” في “جميرا”، الوجهة الفاخرة بالإطلالة الشاطئية التي تحاكي أجواء جنوب أوروبا بأشهر أطباقها الشهية.

وبدوره، قال “تيم كيلي” نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في” أتلانتس دبي”: “بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تم تمديد التأشيرات السياحية لمدة شهر إضافي دون أي رسوم، وجاء هذا الدعم من قبل حكومة دبي لمساعدة السائحين على قضاء أمتع الأوقات في دبي”.

ثم تابع قائلاً: “وفي “أتلانتس النخلة” تماشياً مع أسعار تذاكر السفر لدى”طيران الإمارات” لشهر يناير، والفعاليات التي تنظمها “دبي للسياحة” في جميع أنحاء الإمارة، يقدم “أتلانتس النخلة” باقة مميزة من العروض الحصرية للضيوف المقيمين لمدة خمس ليالٍ أو أكثر في الفترة من 2 يناير إلى 30 أبريل 2021 مما يتيح الفرصة للنزلاء لتحقيق تطلعاتهم إذ سيحصل كل منهم على فرصة خوض أفضل تجارب المغامرات الشيقة، ومن ناحية أخرى سيستفيد النزلاء من السياح الدوليين أيضًا من قسائم المنتجع المجانية لتغطية تكاليف اختبار (PCR)”.

وعلق “مارك ويليس”، الرئيس التنفيذي لمجموعة “أكور” (Accor) في الهند وتركيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: “من الواضح أن 2020 كان عاماً مليئًا بالتحديات لقطاع السياحة والضيافة، ومن المشجع للغاية رؤية بعض الأمور الإيجابية في مختلف الأعمال خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة في سوق دبي. من خلال محفظتها التي تضم أكثر من 45 فندقًا في المدينة، تشمل الفنادق الراقية ذات الأسعار الاقتصادية، مع فندق “إيبيس” (Ibis) و”نوفوتيل” (Novotel)، إلى الأخرى الفاخرة مثل “رافلز”(Raffles) و”فيرمونت”(Fairmont)، شهدت فنادق “أكور” (Accor) في دبي اتجاهًا إيجابيًا مع زيادة طلب السياحة المحلية على “الإقامات” بالإضافة إلى زيادة ملحوظة أيضاً في طلب الإقامات من قبل العديد من الزوار الإقليميين والدوليين. كان الاستيعاب في كلا السوقين ممكنًا بسبب الرؤية الواضحة، التخطيط السليم والتنفيذ السريع من قبل حكومة دبي، والتي سرعان ما رسخت مكانة دبي العالمية على الخريطة، كوجهة سياحية آمنة للزوار. نحن على ثقة أنه مع استمرار الامتثال للإجراءات الوقائية الصارمة لضمان سلامة وصحة الزوار في المدينة ومجموعة الفنادق الخاصة بنا، إلى جانب هذا العدد الكبير من مناطق الجذب السياحي والفعاليات التي ستقام في عام 2021، ستشهد دبي بوادر إيجابية ملحوظة في السوق، حيث نتمكن أيضًا من افتتاح المزيد من الفنادق على مدار العام، بما في ذلك فندق وأجنحة “ريكسوس” المرتقب في “جوهرة الخور” (Rixos Dubai Hotel & Suites Jewel of the Creek) في ديرة وفندق ومساكن “إس إل إس دبي” (SLS Dubai Hotel & Residences) وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

مع حلول عام 2021، ستواصل دبي تقديم عروض أكثر تميزاً وجذباً لاستقطاب السياح من خلال أماكن الجذب السياحي ومشاريع الفنادق الجديدة قيد التنفيذ. علاوة على ذلك، ستشهد دبي وبقوة عودة الفعاليات والمهرجانات ذات المستوى العالمي بما في ذلك “مهرجان دبي للتسوق” و”مهرجان دبي للمأكولات”، وفي أكتوبر 2021، ستستضيف دبي معرض “إكسبو 2020” العالمي الذي يقام في هذه المنطقة للمرة الأولى.

وتتمثل رؤية دائرة السياحة والتسويق التجاري في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالمياً ومركز تجاري متميز على مستوى العالم، وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور من مختلف أنحاء العالم وجذب السياح وتعزيز الاستثمارات الداخلية في الإمارة. وتعتبر “دبي للسياحة” الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيضاً على تسويق القطاع التجاري في الإمارة والترويج له؛ وهي المنوط بها ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية، وشركات تنظيم الرحلات ، ووكلاء السياحة والسفر. ومن العلامات التجارية والإدارات الحالية التي تنضوي تحت مظلة “دبي للسياحة”: “فعاليات دبي للأعمال”، و”جدول فعاليات دبي”، و”مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة”.