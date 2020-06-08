دب باندا ضاق بالحجر الوبائي فهرب من حظيرته

كوبنهاغن-ليس البشر الوحيدين الذين سئموا الحجر تصديا لجائحة كوفيد-19، فقد فر دب باندا الاثنين من حظيرته في حديقة حيوانات كوبنهاغن.

وبعد خروج “شينغ إير” البالغ ست سنوات والذي سيحتفل بعيده السابع قريبا، من حظيرته، قام بجولة في حديقة الحيوانات التي كانت مغلقة في ذلك الوقت.

وقال الناطق باسم الحديقة جيكوب مونكولم هويك لوكالة فرانس برس إن الدب رصد من خلال كاميرا مراقبة “مغادرا حظيرته من تحت سياج كهربائي”.

وبقي الحيوان يتجول في الحديقة حتى لاحظه أحد الموظفين واتصل بفريق الأمن.

وأضاف هويك “قام الطبيب البيطري في حديقة الحيوانات بتخدير الباندا وأعيد إلى الحظيرة حيث حصل على ترياق واستيقظ بعد دقائق”.

ولم يتضرر “شينغ إير” كما لم تسجل إصابات بشرية.

ووصل “شينغ إير” وشريكته “ماو صن” التي لم تهرب على غراره، إلى الدنمارك في نيسان/أبريل 2019 على سبيل الإعارة من مدينة تشنغدو الصينية ضمن برنامج للتكاثر.(أ ف ب)