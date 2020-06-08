حياتناكورونامنوعات

دب باندا ضاق بالحجر الوبائي فهرب من حظيرته

منذ 35 دقيقة
الباندا شينغ إير
الباندا شينغ إير

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

كوبنهاغن-ليس البشر الوحيدين الذين سئموا الحجر تصديا لجائحة كوفيد-19، فقد فر دب باندا الاثنين من حظيرته في حديقة حيوانات كوبنهاغن.

وبعد خروج “شينغ إير” البالغ ست سنوات والذي سيحتفل بعيده السابع قريبا، من حظيرته، قام بجولة في حديقة الحيوانات التي كانت مغلقة في ذلك الوقت.

وقال الناطق باسم الحديقة جيكوب مونكولم هويك لوكالة فرانس برس إن الدب رصد من خلال كاميرا مراقبة “مغادرا حظيرته من تحت سياج كهربائي”.

وبقي الحيوان يتجول في الحديقة حتى لاحظه أحد الموظفين واتصل بفريق الأمن.

وأضاف هويك “قام الطبيب البيطري في حديقة الحيوانات بتخدير الباندا وأعيد إلى الحظيرة حيث حصل على ترياق واستيقظ بعد دقائق”.

ولم يتضرر “شينغ إير” كما لم تسجل إصابات بشرية.

ووصل “شينغ إير” وشريكته “ماو صن” التي لم تهرب على غراره، إلى الدنمارك في نيسان/أبريل 2019 على سبيل الإعارة من مدينة تشنغدو الصينية ضمن برنامج للتكاثر.(أ ف ب)

الوسوم

مقالات ذات صلة

من الطبيعي أن يتفاعل جسم الانسان مع المؤثرات الخارجية لمحيطه وعلى رأسها التقلبات المناخية.

هل يوجد مرض “حساسية الطقس” فعلا؟!

منذ 3 دقائق
لعقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية

عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

منذ 12 دقيقة
توصلت الدراسة إلى أن شدة أعراض مرض كورونا ترتبط أيضاً بفصيلة دم المريض.

علماء يفكون لغزا جديدا لكورونا.. فصيلة دم أكثر تأثراً بالمرض

منذ 19 دقيقة
عقار ريمديسفير

“الأدوية الأوروبية” تدرس ترخيص دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا

منذ 43 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock