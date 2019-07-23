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“دجاجة” جائزة لأفضل لاعب في “ديربي مالاوي” – صورة

منذ 4 ساعات

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عمان – الغد – تُسجل ملاعب كرة القدم العديد من الحالات النادرة، التي منها ما يكون بطابع الفكاهة، والآخر قد يكون كارثة، لكن الصورة تبدو مُغايرة تماماً في “القارة السمراء”.

وشهدت مباراة الديربي في مالاوي بين فريقي بيج بولتس وغريمه اللدود كارونجا يونايتد، ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، حادثة طريفة كان بطلها اللاعب حسن كاجوكي.

وتتلخص تفاصيل الحادثة الطريفة، أنه وعقب انتهاء مباراة الديربي، نال لاعب فريق بيج بولتس، كاجوكي، جائزة أفضل لاعب في مباراة الديربي، بيد أن الجائزة كانت هي المفاجأة المدوية، بعدما تسلم اللاعب “دجاجة” مقدمة من أحد رعاة النادي، لتكون جائزة رجل المباراة.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق بيج بولتس تغلب على غريمه كارونجا يونايتد في مباراة الديربي بنتيجة 5-0، سجل منهما حسن كاجوكي هدفين وصنع مثلهما، ليستحق لقب رجل المباراة عن جدارة واستحقاق.

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