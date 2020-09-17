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دجيكو يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس – تقارير

منذ 9 دقائق

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روما – أكدت وسائل الإعلام الإيطالية الخميس أن البوسني إدين دجيكو، لاعب روما، هو المرشح الأقوى لأن يصبح المهاجم الجديد لنادي يوفنتوس بدلا من الأوروغوياني لويس سواريز (لاعب برشلونة)، والذي سيحتاج للمزيد من الوقت للحصول على جواز السفر الإيطالي.

ويبحث البيانكونيري عن مهاجم ليزامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط الهجوم، ومن الممكن أن ينضم دجيكو للفريق خلال الأيام المقبلة بمجرد حسم انتقال المهاجم أركاديوش ميليك، مهاجم نابولي، للذئاب.

وأوضحت وسائل الإعلام الإيطالية أن المهاجم البوسني صاحب الـ34 عاما، والذي على دراية تامة بالدوري الإيطالي “سيري آ”، هو الأقرب للانضمام للسيدة العجوز عن سواريز الذي سيحتاج للعديد من الأسابيع للحصول على جواز السفر الإيطالي.

وعنونت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” صفحتها الرئيسية بـ”يوم دجيكو” مؤكدة أنه من الممكن أن يصبح التعزيز الجديد للفريق الذي يحتاجه المدرب أندريا بيرلو. (إفي)

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