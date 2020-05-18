دخل بنك الإسكان يرتفع في الربع الأول ليصل الى 95.2 مليون دينار

عمان – أعلن بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك الأكثر والأوسع إنتشاراً في المملكة، عن نتائج الربع الأول من العام 2020، حيث واصل البنك خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام تحقيق معدلات نمو جيدة وحقق ارتفاعاً في إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية بنسبة 5.7% ليصل إلى 95.2 مليون دينار، مقارنة مع 90.1 مليون دينار تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات. كما ارتفع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 1,7% ليصل الى 4.7 مليار دينار كما في 31 مارس 2020.

وانسجاماً مع التزام ادارة البنك باتباع سياسة تحوط مثلى خاصة في ظل الظروف الحالية والمتوقعة الناجمة عن تفشي وباء كورونا، قام البنك بالاحتفاظ بمخصصات إضافية كإجراء وقائي، مما أدى الى تسجيل صافي أرباح بعد المخصصات والضرائب بلغت 16.6 مليون دينار مقارنة مع 25.0 مليون دينار تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الماضي.

وفي تعقيبه على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، السيد عبدالإله الخطيب، أن البنك تمكن من تحقيق نتائج مالية تشغيلية قوية قبل بدء تأثير تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة على الصعيدين المحلي والإقليمي، مبيناً بأنه سيكون لتفشي الوباء تداعيات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي بأكمله. وأضاف السيد الخطيب أن النتائج المتحققة أكدت قوة البنك وقدرته على التعامل مع الظروف الصعبة، معرباً عن أمله في أن تتضافر الجهود الوطنية لتمكين الإقتصاد الأردني من عبور هذه الفترة الحرجة بنجاح.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، السيد عمار الصفدي، على مواصلة البنك سياسته الملتزمة بالحفاظ على سلامة أصوله وجودتها وادارة المخاطر بفعالية، حيث تم خلال الربع الأول من العام الحالي اقتطاع مخصصات اضافية لمحفظة التسهيلات مقابل الديون العاملة لمجموعة البنك كإجراء احترازي في ضوء صعوبة المرحلة والأوضاع الاقتصادية المتوقعة الناجمة عن تفشي وباء كورونا، مما أدى الى تراجع صافي الأرباح بعد الضريبة والمخصصات بنسبة 34%، وأشار السيد الصفدي الى أن البنك قد تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.1 مليار دينار، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5% كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وقد اتخذت مجموعة بنك الإسكان الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها وعملائها والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، كما قام البنك بالتبرع بمبلغ 3.1 مليون دينار لدعم الجهود الوطنية في محاربة وباء كورونا انطلاقا من واجبه الوطني ومسؤوليته المجتمعية.