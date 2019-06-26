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دخل ميسي يثير “حفيطة النساء”.. أين العدل في كرة القدم؟

منذ ساعة واحدة
دخل ميسي يبلغ 84 مليون دولار سنويا

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الغد- قال موقع “غول” الرياضي العالمي إنه جرى تسليط الضوء على الأرباح السنوية للمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإبراز الفجوة في الأجور بين الجنسين.

ونشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التابعة للأمم المتحدة، الأرباح السنوية لنجم برشلونة كمثال في حملتها للحد من الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء في الرياضة.

وقالت المنظمة الدولية على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن دخل ميسي يبلغ 84 مليون دولار سنويا، وهو ما يقرب من ضعف الأجور السنوية مجتمعة (42.6 مليون دولار) لـ1693 لاعبة كرة قدم يمارسن الرياضة في أفضل 7 دوريات في العالم.

وذكر منشور الأمم المتحدة “راتب أحد اللاعبين الذكور (ليونيل ميسي) ضعف رواتب جميع اللاعبات في أكبر سبع دوريات للسيدات”.

وتستغل هيئة الأمم المتحدة للمرأة تزامن هذه الفترة مع إجراء منافسات كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، للمطالبة “بالمساواة بين أجور الجنسين في عالم الرياضة”.

وتقود بعض اللاعبات الأميركيات مثل أليكس مورغان وميغان رابويني وكارلي لويد وبيكي ساويربرون حملة لـ”وقف الممارسات التمييزية”، فيما يتعلق بالأجور والمنح المالية.

وكانت مجلة “فوربس” قالت إن اللاعبين الثلاثة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار تصدروا قائمة الرياضيين الأعلى دخلا لعام 2019.-(سكاي نيوز عربية)

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