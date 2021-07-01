دخول الإجراءات الحكومية المتعلقة بإعلان العقبة منطقة آمنة من كورونا حيز التنفيذ

العقبة – كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس نايف بخيت، عن البدء بتطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بإعلان منطقة المثلث الذهبي (العقبة – البترا- وادي رم)، منطقة آمنة وعودة للحياة الطبيعية إليها كما كانت قبل جائحة كورونا اعتباراً من اليوم الخميس.

وقال بخيت في تصريح صحفي، إن تطبيق هذه الإجراءات يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في مدينة العقبة وإلغاء الحظر الجزئي فيها وتشغيل المنشآت بنسبة 100 بالمئة.

وأوضح بخيت أن كل من يرغب بزيارة العقبة والدخول إليها يجب أن يكون مضى 21 يوماً على تلقيه جرعة واحدة من اللقاح، أو تلقى جرعتين من اللقاح، أو لديه فحص كورونا قبل 72 ساعة، إضافة إلى عمل فحوصات سريعة للداخلين من خلال المعبرين وادي عربة والمزفر. وأشار إلى أن وزارة الصحة أصدرت تعليمات لتخفيف إجراءات الدخول إلى العقبة، منها السماح بدخول العائلة إذا كان أحد الأبوين تلقى اللقاح، أو لديهم فحص (بي سي ار) لمن لم يأخذ اللقاح، وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى أن تكون مدينة العقبة مدينة آمنة، وتشجيعاً للسياحة.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شرحبيل ماضي، أن السلطة وفّرت بالتعاون مع وزارة الصحة لقاحات مجانية لجميع القادمين إلى المدينة، يتم الحصول عليها عند دخولهم مركزي المزفر ووادي عربة، مشيراً إلى أن هذه اللقاحات مجانية لكل شخص قادم من خارج المدينة سواء كان زائراً أو مقيماً فيها.

إلى ذلك، أفاد ماضي أن نسبة الإشغال في فنادق العقبة وصلت حتى اليوم إلى 60 بالمئة، لافتاً إلى أن الحركة السياحية في مدينة العقبة بدأت بالانتعاش التدريجي، وأكد أن البواخر السياحية ستبدأ بعد النصف الثاني من تموز الجاري بالقدوم الى مدينة العقبة، إضافة إلى أنه من المتوقع خلال الأشهر الستة القادمة أن يصل إلى مدينة العقبة 85 ألف سائح، كما أشار إلى أن الطائرات العارضة بدأت بالقدوم إلى مطار الملك حسين.