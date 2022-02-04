المغرب.. دخول عملية إنقاذ الطفل ريان مراحلها النهائية

دخلت عملية إنقاذ الطفل ريان العالق داخل بئر جافة بعمق 32 مترا، شمالي المملكة مراحلها النهائية، مساء الجمعة، بحسب ما قال التلفزيون المغربي.

وكان التلفزيون المغربي، عصر الجمعة، قال إن عملية الحفر الأفقي بدأت لإنقاذ الطفل ريان، العالق داخل بئر جافة بعمق 32 مترا، شمالي المملكة.

وأوضحت القناة الثانية بالتلفزيون الرسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أن “عملية الحفر الأفقية ستشمل مسافة 8 أمتار للوصول إلى مكان تواجد ريان”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مسؤول مغربي، وصول فرق الإنقاذ إلى “أعقد مرحلة” في الحفر لإنقاذ الطفل ريان، موضحا أن عملية إخراجه من البئر تتقدم بشكل حذر لتفادي انهيار التربة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عبد الهادي التمراني، المسؤول عن “لجنة اليقظة والتتبع” المكلفة بعملية إنقاذ الطفل ريان، لموقع القناة الأولى (رسمية).

وقال التمراني، إن “عمليات إنجاز الحفرة الموازية للبئر تتقدم بشكل حذر لتفادي انهيار التربة، مبرزا أنه تم حاليا تجاوز أزيد من 30 مترا من أصل 32 متر”.

وأضاف: “لم يتبق إلا القليل، قبل الشروع في إحداث الثقب الأفقي”.

وصباح الجمعة، أعلنت اللجنة المشرفة على عملية الإنقاذ، أن ريان لا يزال على قيد الحياة، فضلا عن توقف عمليات الحفر مؤقتا جراء وجود انهيارات صخرية، وفق إعلام محلي.

وعلق الطفل ريان (5 سنوات) منذ ظهر الثلاثاء، داخل بئر جافة بعمق 32 مترا، في القرية الزراعية “إغران” التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون، شمالي المغرب، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملية إخراجه منذ نحو 73 ساعة.الأناضول​​​​​​​