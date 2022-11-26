دراسات “الفيفا”: فوز اليابان والسعودية لم يكن مفاجأة لأن كرة القدم تتطور

ذكر أعضاء مجموعة الدراسات الفنية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، التابعة للاتحاد الدولي (فيفا)، إن الفوز المفاجئ لمنتخبي اليابان والسعودية على ألمانيا والأرجنتين في البطولة لم يكن مفاجأة حقيقية لأن كرة القدم تتطور.

وبالنظر إلى فوز اليابان، قال ألبيرتو زاكيروني، المدرب السابق للمنتخب الياباني، للصحفيين في عرض تقديمي عقب نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات اليوم السبت إن كرة القدم تطورت بشكل أكبر.

وقال المدرب الإيطالي :” تحسنوا بدنيا. العديد من اللاعبين اليابانيين يلعبون في ألمانيا، إنهم يستفيدون من ذلك”.

ووصف النيجيري صنداي أوليسيه، نجم نيجيريا السابق الذي يتواجد مع زاكيروني وخمسة لاعبين آخرين من بينهم أرسين فينجر ويورجن كلينسمان في مجموعة الدراسات الفنية، نجاح المنتخب السعودي في الفوز على الأرجنتين بأنه “أفضل مباراة في تاريخهم”.

وذكرت مجموعة الدراسات الفنية إن وجود 5 تبديلات بدل من 3 ، وإقامة البطولة في منتصف الموسم الأوروبي وليس بنهايته، ساعد الفرق للضغط على منافسيهم لفترة أطول في المباراة لأن اللاعبين يشعرون بالنشاط.

كان الضغط عقب فقدان الكرة شيئا رئيسيا في أول 16 مباراة، وكانت أسرع المنتخبات في استعادة الكرة هي الأرجنتين وإسبانيا وإنجلترا والدنمارك وألمانيا.

وذكرت مجموعة الدراسات الفنية أيضا أن الأهداف التي سجلت بعد كرات عرضية في قطر في الجولة الأولى في كافة المجموعات أكثر مما حدث في مونديال روسيا قبل أربعة أعوام، حيث سجل 14 هدفا في هذه النسخة، فيما شهدت نسخة 2018 تسجيل ثلاثة أهداف فقط. (د ب أ)