“دراسات المرأة” ينظم جلسة نقاشية لرفع الوعي حول الصحة الإنجابية

الغد– استضاف مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية يوم الثلاثاء الماضي جلسة نقاشية للتعريف بمشروع الشير-نت الذي تقيمه مؤسسة Share-Net الهولندية بالشراكة مع المجلس الأعلى للسكان ومركز دراسات المرأة، والذي يهدف إلى نشر المعرفة ورفع الوعي حول الصحة الإنجابية.

وتضمنت الجلسة النقاشية التعريف بالمجلس الأعلى للسكان ومشروع الشير نت، بالإضافة إلى آخر المستجدات والأرقام فيما يتعلق بالصحة الإنجابية التي يعنى بها المشروع بشكل رئيسي.

وعقدت الجلسة بحضور كل من الدكتورة ميسون العتوم مديرة مركز دراسات المرأة والأستاذ علي المطلق مدير وحدة الدراسات والسياسات في المجلس الأعلى للسكان، وبمشاركة عدد من طالبات وطلبة المركز المنخرطين في منصة المعرفة في مجال الصحة الإنجابية.