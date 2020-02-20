أخبار محليةالغد الاردني

“دراسات المرأة” ينظم جلسة نقاشية لرفع الوعي حول الصحة الإنجابية

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الغد– استضاف مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية يوم الثلاثاء الماضي جلسة نقاشية للتعريف بمشروع الشير-نت الذي تقيمه مؤسسة Share-Net الهولندية بالشراكة مع المجلس الأعلى للسكان ومركز دراسات المرأة، والذي يهدف إلى نشر المعرفة ورفع الوعي حول الصحة الإنجابية.

وتضمنت الجلسة النقاشية التعريف بالمجلس الأعلى للسكان ومشروع الشير نت، بالإضافة إلى آخر المستجدات والأرقام فيما يتعلق بالصحة الإنجابية التي يعنى بها المشروع بشكل رئيسي.

وعقدت الجلسة بحضور كل من الدكتورة ميسون العتوم مديرة مركز دراسات المرأة والأستاذ علي المطلق مدير وحدة الدراسات والسياسات في المجلس الأعلى للسكان، وبمشاركة عدد من طالبات وطلبة المركز المنخرطين في منصة المعرفة في مجال الصحة الإنجابية.

مقالات ذات صلة

المياه: ضبط عدد كبير من الاعتداءات في الرصيفة (صور وفيدو)

منذ 47 دقيقة

طوقان: ندرس بناء مفاعلات نووية صغيرة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء

منذ ساعة واحدة

مركز الابتكار والريادة في “الأردنية” يبحث سبل التعاون مع مؤسسات فنلندية

منذ ساعة واحدة

الجامعة الأردنية توضح: الطلبة العراقيون حصلوا على قبول مبدئي فقط

منذ 16 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock