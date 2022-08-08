“دراسات في الفكر القومي العربي”.. إصدار جديد للمؤرخ علي محافظة

عمان- الغد- صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب بعنوان “دراسات في الفكر القومي العربي والصراع العربي- الإسرائيلي”، للمؤرخ الأردني الدكتور علي محافظة، ويأتي في سياق تسليط الضوء على بعض الجهود الفكرية والتاريخية للمؤرخ محافظة.

تتوزع هذه الدراسات على حقول ومواضيع متقاربة يمكن إدراجها جميعا تحت عنوان “المسار القومي العربي في إطار مشروع النهضة”؛ حيث تشكل في مجملها قراءات معمقة ووافية لأبرز القضايا العربية القومية في القرن العشرين، التي أرهصت بها الأحداث والتحولات الداخلية والإقليمية والدولية، وأثرت بالتالي على الأوضاع السياسية والفكرية في البلاد العربية بشكل عام، والمشرق العربي بشكل خاص.

وقد أعمل الدكتور محافظة فكره التحليلي التاريخي في تفسير الأحداث والقضايا العربية بشكل عام من جوانبها المختلفة، وتحليل المآلات والنتائج التي انتهى إليها بصورة خاصة الفكر القومي العربي النهضوي، وفي هذا الخصوص، فإن هذه الدراسات تعد مساهمة جادة من الدكتور محافظة في إعادة قراءة بعض القضايا العربية المعاصرة البارزة، وهي -كما تبدو- محاولة تعبر عن رغبة واضحة في رد الاعتبار والاهتمام اللازمين للخطاب القومي العربي الذي لحق به حيف كبير من بعض من تصدوا للكتابة في تاريخ العرب المعاصر من مواقع ثقافية استعانت بخطاب أيديولوجي صريح ومضمر.

إن المواضيع التي تناولتها دراسات الدكتور محافظة، ما تزال تمثل راهنية في الواقع العربي، فكأن أسئلة النهضة الأولى ما تزال تنتظر الإجابات، ومن هنا تبدو هذه الأفكار التي تم بحثها في هذه الدراسات تبقى ضاغطة على الواقع العربي، بانتظار نضوح الشروط الموضوعية المكافئة لشروط حصول زمن عربي جديد.

جاء الكتاب في ثلاثة فصول ومقدمة كتبها الدكتور عبدالله العساف، يتحدث الفصل الأول عن الفكر القومي العربي والإصلاح الديني الإسلامي، الفكر القومي قبل نشوء جامعة الدول العربية، النشأة التاريخية للجامعة العربية، حروب البقاء: قسطنطين زريق في أعماله الفكرية، كتابنا والتوجه القومي، مفهوم الإنسان في الفكر القومي العربي المعاصر، العقبات والعراقيل التي تواجه الإصلاح والتجديد الديني في البلاد العربية، معوقات العمل العربي المشترك.

بينما يقدم الفصل الثاني دراسات في الصراع العربي-الصهيوني، الدراسات والأبحاث الأردنية التي تناولت الغزو الصهيوني بين العامين 1948-1985، قضية فلسطين في الكتابة التاريخية العربية، صدى تصريح بلفور في الأوساط اليهودية والعربية والعثمانية والدولية 1917-1920، العرب ومواجهة إسرائيل: احتمالات المستقبل: الإمكانات الأيديولوجية العربية.

وجاء الفصل الثالث بعنوان “صراع الأدوار في المشرق العربي”، السياسة الفرنسية المعادية للوحدة العربية في سورية ولبنان (1920-1946م)، لواء الاسكندرونة، فرنسا والقضية الكردية 1945-2000، صراع الأدوار في المشرق العربي: نظرات في المستقبل، الشراكة الأوروبية-المتوسطية تفكيك للنظام الإقليمي العربي، لماذا خسرنا أفريقيا؟ العلاقات العربية-الأفريقية: نظرة نقدية.