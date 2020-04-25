دراسة: ارتفاع منسوب النفايات الطبية بالمملكة اثر فيروس كورونا

فرح عطيات

عمان – أظهرت دراسة محلية عن “ارتفاع نسب النفايات الطبية المتولدة عن الاستجابة لفيروس كورونا في المملكة لنحو ١٠٪، أي ٦٥٠ كيلوغرام، نتيجة ارتفاع أعداد المرضى المصابين”.

واستندت نتائج الدارسة، التي شارك في إعدادها الدكتور في الهندسة البيئية هاني أبو قديس من جامعة العلوم والتكنولوجيا، على كميات النفايات التي تنتج من مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، والمعتمد في محافظات الشمال لاستقبال المصابين، وخلال الفترة من ٢ أذار (مارس) وحتى ٤ أبريل (نيسان).

وأكد أبو قديس، خلال ندوة بعنوان “الأولويات الأساسية لإدارة ملف النفايات في الأردن في ظل جائحة كورونا” أول من أمس، على أن ” التحد يكمن في كيفية التعامل مع هذه النفايات التي زادت نتيجة الاستخدام الكبير لمعدات الحماية الطبية، والتعامل مع المصابين”.

ولفت في الندوة، التي نظمتها جمعية دبين للتنمية البيئية، وبالتعاون مع مركز وعي للتدريب على حقوق الانسان، ومؤسسة هنرش بل الألمانية -مكتب الأردن وفلسطين، الى أن “جائحة كورونا تعد تحد غير مسبوق، على صعيد الأردن والاقليم والعالم، الذي باتت تعاني من سرعة انتشارها، والذي يتطلب الاعتماد على مقررات غير تقليدية في التعامل معها لم نعتد عليها”.

ومن أجل التعامل مع النفايات الطبية بشكل علمي وإداري مدروس، أعلن مدير عام شركة الخطط الخضراء للاستشارات البيئية المهندس عمار أبو ضريس، في الندوة التي حضرتها “الغد”، عن “إطلاق دليل ارشادي يتعلق بإدارة النفايات الصلبة ويحد من تفشي فيروس كورونا المستجد”.

وشدد على أهمية “إدارة هذا الملف من قبل وزارة الإدارة المحلية، مع الاخذ بعين الاعتبار الحالة التي تمر بها البلاد”.

بدورها اشارت المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة تغريد الدغمي الى أهمية “قانون إدارة النفايات الذي نشر في الجريدة الرسمية، خلال شهر أذار (مارس) الماضي، اذ يتطلب تطبيقه وتفعيله أدوات لتلك الغاية، وتعيين كفاءات بشرية كذلك”.

وتطرقت، خلال الندوة، التي حضرها ما يزيد عن ٦٠ مشارك من النشطاء والخبراء والأكاديميين، الى “الضمانات المتعلقة بالعاملين في مجال إدارة النفايات، والتي وردت في قانون العمل، مع التركيز بشكل أكبر على فئة عمال الوطن، الذي يعملون في ظل ظروف استثنائية، تتطلب توفير الضمان الكاف لسلامتهم الصحية”.

وقدم الباحث والخبير في مجال احصائيات البيئة والطاقة والنفايات صدقي حمدان عرضا حول أهم المؤشرات والإحصاءات البيئية المرتبطة بالنفايات، فضلا عن أنواعها، في ظل أزمة كورونا.

وهدفت الندوة الى الوقوف على الإجراءات والاحتياطات المتخذة في إدارة ملف النفايات في ظل الأوضاع الراهنة، وانتشار فيروس كورونا بشكل غير مسبوق، والتي تزايدت معها استعمال المعقمات، والمستلزمات الطبية، على نطاق واسع في جميع مناحي الحياةـ ومن قبل كافة فئات المجتمع، والمستشفيات، والكوادر الطبية، التي تم اعتمادها في المملكة لمعالجة وحجر الحالات المصابة.

وتأتي هذه الندوة، وفق رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية هلا مراد، ضمن سلسة ندوات متخصصة بدأت على تنفيذها وبالتعاون مع شركائها، تحت عنوان “اللقاءات الإلكترونية الخضراء، والتي تسهم في تعزيز المفاهيم البيئية والحقوقية، انطلاقا من الدول الذي يجب على مؤسسات المجتمع المدني البيئي القيام به في نشر الوعي، والضغط باتجاه اتخاذ خطوات إيجابية من قبل الجهات الرسمية في ما يخص البيئة.

farah.altiat@alghad.jo