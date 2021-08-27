دراسة: الآثار الجانبية للإصابة بكورونا أخطر بكثير من أثار اللقاح الجانبية

لندن – أثبتت دراسة جديدة أن الآثار الجانبية للإصابة بكورونا أخطر بكثير من آثار اللقاح الجانبية.

وقالت هيئة الـ (بي بي سي) البريطانية اليوم الجمعة، إن نتائج الدراسة التي رعتها جامعة أكسفورد تشير إلى أن احتمالات الإصابة بجلطات دموية خطيرة بعد الإصابة بكوفيد 19 تفوق بكثير مخاطر الإصابة بالجلطة نتيجة تلقي لقاح أسترازينيكا أو فايزر .

وأضافت أن الدراسة استخدمت تحليلا شاملا لبيانات 29 مليون شخص في إنجلترا لمقارنة من أخذ اللقاح وأصيب بجلطة ومن لم يأخذ اللقاح وأصيب بالعدوى وأصيب بجلطة، حيث قاست معدلات دخول المستشفى أو الوفاة بسبب جلطات الدم، بالإضافة إلى اضطرابات الدم الأخرى، في غضون 28 يوما من الاختبار الإيجابي أو تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

ووجدت الدراسة أن زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بعد حقنة فايزر أقل بكثير من خطر الإصابة بعد العدوى.–(بترا)