دراسة: الأطفال وصغار السن أقل عرضة للإصابة الشديدة بمرض كورونا مقارنة بالبالغين

لندن- أظهرت دراسة بريطانية بأن الأطفال وصغار السن أقل عرضة للإصابة الشديدة بمرض كورونا المستجد مقارنة بالبالغين.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ليفربول البريطانية، أن الأطفال شكلوا أقل من واحد بالمئة من مرضى كورونا الذين عولجوا في 138 مستشفى ببريطانيا، وأن أقل من واحد بالمئة من هؤلاء الأطفال أي ما يعادل ستة أطفال توفوا، وأن جميعهم كانوا يعانون بالفعل من أمراض خطيرة أو اضطرابات صحية بالفعل.

وقال أستاذ طب الأمراض الوبائية وصحة الطفل بجامعة ليفربول البريطانية، مالكولم سيمبل، والذي شارك في إعداد الدراسة “يمكننا أن نكون متأكدين تماما من أن فيروس كورونا في حد ذاته لا يسبب ضررا للأطفال على نطاق واسع”. واشار الى ان حالات المرض الشديدة بين الأطفال المصابين بكورونا نادرة الحدوث والوفاة نادرة للغاية، وأنه يجب أن يشعر الاهل بالارتياح لأن أطفالهم لا يتعرضون لأذى مباشر من خلال العودة إلى المدرسة.