دراسة: الأظافر الطويلة بؤرة لتجمع أعداد هائلة من البكتيريا والفطريات

حذّر العلماء من خطورة الأظافر الطويلة الرائجة الّتي تحتوي على عشرات الأنواع من البكتيريا والفطريات.

إذ وجدت دراسات حديثة أن بكتيريا “ستيف-أوريوس” المقاومة للمضادات الحيوية، والّتي تستوطن تحت الأظافر الطويلة، هي أحد الأسباب الشائعة للإصابة بأمراض جلدية.

وقال عالم الأحياء في جامعة واشنطن الأميركية الدكتور جيفري كابلان لصحيفة USA Today: “لقد وجدت الدراسات 32 نوعاً من البكتيريا و28 نوعاً من الفطريات المختلفة تحت الأظافر.

مضيفاً أن لأظافر الاصطناعية والطبيعية و”الهلامية” و”الأكريليك” تؤدي جميعها الى خطر التقاط البكتيريا والفطريات الزائدة”.

وتُنقل البكتيريا من الظفر إلى أعضاء الجسم عن طريق الحك، قضم الأظافر، قطف الأنف ومص الأصابع. وقد يؤدي تراكم الباكتيريا إلى الإصابة بأمراض مثل التهاب الظفر، الأمر الّذي قد يتسبب بتشوه الظفر.

وفي هذا الإطار، فقد وجدت دراسة في عام 2020 أن أكثر من 100 نوع من الفطريات تعيش على أقدام الناس وتحت أظافرهم.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة بإبقاء الأظافر قصيرة لمنعها من إيواء الأوساخ والجراثيم. كما يجب تعقيم معدات العناية بالأظافر كافة قبل الاستخدام وبعده. (وكالات)

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