دراسة: البصل يُخفض نسبة السكر في الدم

خلصت دراسة حديثة، إلى أن البصل قادر على خفض نسبة السكر في الدم، لمن يعانون من داء السكري من النوع 2.

ونوهت الدراسة، بأن نسبة كفاءة البصل قد تصل إلى 50% فيما يتعلق بتخفيض نسبة السكر في الدم.

وأشارت الدراسة إلى أن “Allium cepa”، وهو مستخلص البصل، يساهم في خفض مستوى الجلوكوز في الدم.

فضلا عن خفض مستويات الكولسترول الكلية، وهو ما ثبت خلال تجارب أجراها العلماء على فئران تعاني من السكري.

وصرح أنتوني أوجيه، الباحث الرئيسي في الدراسة، بأن البصل يمكن استخدامه كمكمل غذائي، موضحًا أنه وزملاؤه وضعوا كميات من مستخلص البصل للفئران، بواقع 200 و400 و600 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا، بجانب جرعات من عقار “الميتفورمين”.

وأضاف أوجيه أن جرعتين من مستخلص البصل، خفضت بشدة مستويات السكر في الدم بنسبة 50 % و35 % على التوالي.

وأردف: “البصل ليس غنيًا بالسعرات الحرارية، ومع ذلك يبدو أنه يزيد من معدل الأيض، وبالتالي يزيد من الشهية ما يؤدي إلى زيادة التغذية”.

وختم أوجيه، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي إكسبريس”: “نحن الآن نحتاج إلى التحقيق في الآلية التي أدى بها البصل إلى خفض نسبة الجلوكوز في الدم، ليس لدينا تفسير بعد”.

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