دراسة: البكتيريا المعوية يمكن أن تعزز الاكتئاب!

ترجمة: سارة زايد- تجمع الكائنات الحية المجهرية في أمعائنا البلايين من البكتيريا، ووفقاً لباحثين أمريكيين، يمكن أن يكون هناك نوعان من البكتيريا في هذا “الدماغ الثاني” تسببان نوعاً من الاكتئاب.

حيث ربط الباحثون في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بين النظام الغذائي والوراثة والميكروبيوم والاكتئاب.

6000 متطوع لمدة 16 عاما

تم تجميع بيانات عن 6000 متطوع من دراسة كبيرة أجريت في فنلندا، والتي بدأت عام 2002 واستمرت حتى عام 2018. تمت خلالها متابعة صحة المتطوعين لمدة 16 عاماً.

حينها استخدم الباحثون هذه البيانات لدراسة الجينات الوراثية للمشاركين، ونمط حياتهم، ونظامهم الغذائي، واستهلاكهم للأدوية وما إلى ذلك.

البكتيريا المسببة نوعان

مكّنت هذه الدراسة الباحثين من تحديد نوعين من البكتيريا يحتمل أن يكونا مسؤولين عن الاكتئاب لدى البشر. وهما Morganella و Klebsiella.

كما أكد العلماء على ازدياد تواجد جرثومة Morganella بشكل كبير في 181 شخصاً في الدراسة ممن أصيبوا لاحقاً بالاكتئاب.

وبالمثل، أشار عالم البيئة الميكروبية بجامعة كاليفورنيا سان دييغو، جاك جيلبرت، أن هذه الدرسة ماهي إلا دليل قوي على أن هذا الارتباط يمكن أن يكون له أهمية إكلينيكية كبيرة مستقبلاً.

ما زلنا بحاجة لدراسات أعمق

منذ عام 2008، حتى عامنا هذا 2022، يعمل الباحثون على الربط بين البكتيريا المعوية والاكتئاب، وقد تم بالفعل التعرف على جرثومة Morganella على أنها متورطة في نوبات الحزن. لذا يبدو أن الدراسة الأخيرة دليل إضافي تربط الالتهاب الناجم عن بكتيريا الأمعاء بتقلبات المزاج.

لا تزال الأبحاث حول هذه البكتيريا في مهدها، ومع ذلك، يؤمن العلماء بالفعل أن القضاء على هذه البكتيريا لن يكون كافياً لعلاج الاكتئاب.

المصدر: Doctissimo.fr

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