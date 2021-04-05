دراسة: القهوة تزيد قدرة الجسم على حرق الدهون أثناء التمارين

مدريد- ذكر موقع “إنسايدر” الطبي التخصصي أن دراسة جديدة توصلت إلى أن تناول فنجان قهوة في الصباح يمكن أن يساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي.

وحسب الموقع، فان الدارسة التي نشرت بمجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية، ثبتت أن الكافيين يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون اثناء التمرين.

وفي هذا الاطار، أجرى باحثون من جامعة غرناطة بإسبانيا الدراسة على 15 رجلاً رياضيا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عامًا أثناء إجراء اختبار التمرين.

وقبل الاختبار تناول خيارات ما بين دواء وهمي أو 3 ملغ من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم على شكل مسحوق عديم اللون وغير منكّه. ووجد الباحثون أن المشاركين كانوا قادرين على حرق 11-13 في المائة من الدهون أثناء التمرين بعد تناول الكافيين مقارنةً بالدواء الوهمي. فيما وجدت الدراسة أن هذا قد يكون مفيدًا بشكل خاص في الصباح عندما يكون التمثيل الغذائي أبطأ قليلاً منه في فترة ما بعد الظهر.

وليس من الواضح من هذه الدراسة ما إذا كان استهلاك المزيد من الكافيين سيعزز الفوائد؛ إذ كان متوسط ​​الجرعة المستهلكة حوالى 240 ملغ من الكافيين، أي ما يعادل فنجانين من القهوة سعة ثمانية أونصات.

ولا تظهر الدراسة أيضًا كيف يمكن أن يؤثر الكافيين على الأشخاص الذين يستمتعون بالفعل بفنجان قهوة يوميًا، لأن المتطوعين لم يشربوا القهوة أو مصادر الكافيين الأخرى بانتظام قبل الدراسة، لكن يوجد دليل على أن متعاطي الكافيين المعتادين يطورون درجة تحمل بمرور الوقت ويدركون تأثيرات أخف نتيجة لذلك.

يذكر ان الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة كخفقان القلب وصعوبة في التنفس.-(وكالات)