دراسة تؤكد ارتفاع نسبة إصابة اللاعبين مع عودة البريميرليغ

لندن – أكدت دراسة أن لاعبي كرة القدم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستتزايد لديهم احتمالات الإصابة بنسبة 25% خلال الفترة القادمة مع قرب استئناف البطولة بعد فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت شركة الذكاء الاصطناعي (زون7) المتخصصة في إصدار تقارير حول مخاطر الإصابات، والتي تعمل مع 35 لاعبا محترفا في جميع أنحاء العالم، أن خوض 8 مباريات خلال مدة 30 يوما تزيد من احتمالية التعرض للإصابة بنسبة 25% مقارنة بخوص نصف هذا العدد خلال نفس المدة الزمنية.

وفي الموسم الطبيعي، يتعين على 4% فقط من اللاعبين خوض هذا الكم من المباريات خلال هذه المدة القليلة من الوقت (شهر)، لكن هذا الأمر سيتغير مع استئناف البريميرليغ الشهر المقبل.

وينتظر عودة الدوري الإنجليزي في منتصف حزيران (يونيو) المقبل وانتهائه في أواخر تموز (يوليو)، وهو الوقت الذي ستتم خلاله إقامة 92 مباراة.

وبالنظر لفريق مثل مانشستر سيتي، وصيف البطولة، فإنه حال استئناف الدوري يوم 20 حزيران (يونيو)، قد يخوض 13 مباراة في 49 يوما، وقد تتغير هذه الحسابات بالنظر لنتائج الفرق في دوري أبطال أوروبا.

وينفرد ليفربول بصدارة البريميير ليج برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن السيتيزنس حاملي اللقب. (إفي)