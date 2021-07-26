دراسة تؤكد: الأثرياء يعيشون حياة أطول

إلينوي-أكدت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الأثرياء يعيشون عمراً أطول من الفقراء، مشيرةً إلى أن ادخار أموال في البنك بحلول منتصف العمر يمكن أن يضيف سنوات إلى عمرك.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد قام باحثون من جامعة نورث وسترن في إيفانستون بولاية إلينوي بتعقب أكثر من 5400 شخص في الولايات المتحدة، لمدة 25 عاماً، وتحليل البيانات المتعلقة بثرواتهم وحياتهم.

وبلغ متوسط ​​أعمار المشاركين 46 عاماً، وبانتهاء الدراسة توفي 1000 منهم، أي نحو الخمس.

ووجد الباحثون أن كل 36 ألف جنيه إسترليني (49 ألف دولار) يقوم الشخص بتوفيرها يخفض مخاطر الوفاة بنسبة 5% على مدار 25 عاماً.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور إريك فينيغود، إن «النتائج تشير إلى أن أحد مفاتيح الحياة الطويلة قد يكمن في صافي ثروتك والفوائد الصحية المرتبطة به مثل القدرة على توفير رعاية أفضل وطعام ووقت أطول للراحة».

وأضاف أن السياسات الحكومية للحد من عدم المساواة في الدخل ستكون لها «فوائد صحية كبيرة» على عامة السكان.

وأكد الباحثون أن دراستهم، المنشورة في مجلة «جاما» العلمية، أخذت في الاعتبار الأمراض السابقة التي يعاني منها الأشخاص مثل أمراض القلب أو السرطان، والتي يمكن أن تؤثر على القدرة على تجميع الثروة بسبب تكاليف الرعاية الصحية.-(وكالات)