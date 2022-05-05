دراسة تحدد كمية فيتامين C حسب وزن الجسم

حددت أبحاث نشرت نتائجها في المجلة الدولية Nutrients، وأجرتها جامعة أوتاغو الجديدة، المقدار المناسب للحصول على فيتامين سي الذي يحتاجه الإنسان مقارنة بوزن الجسم، من أجل تحقيق أقصى قدر من تعزيز الصحة المناعية.

ووجدت الدراسة أنه مقابل كل 10 كيلوغرامات من الوزن الزائد الذي يحمله الشخص، يحتاج جسمه 10 ملليغرام إضافة من فيتامين سي يومياً، ما سيساعد في تحسين صحتهم المناعية، بحسب ميديكال إكسبريس.

وربطت الدراسات السابقة بالفعل بين زيادة وزن الجسم وانخفاض مستويات فيتامين سي، ولكن هذه هي الدراسة الأولى لتقدير مقدار فيتامين سي الإضافي الذي يحتاجه الأشخاص يومياً، مقارنةً بوزن أجسامهم، للمساعدة في تعظيم صحتهم.

ويوضح الخبراء أن النتائج الجديدة للدراسة لها آثار مهمة على الصحة العامة على المستوى الدولي، لا سيما في ضوء جائحة COVID-19 الحالي، حيث إن فيتامين C هو عنصر غذائي مهم لدعم المناعة وحيوي في مساعدة الجسم على حماية نفسه من الأمراض الفيروسية الشديدة.

وعلى الرغم من عدم إجراء دراسات محددة حتى الآن حول المدخول الغذائي لـCOVID-19، يشير الخبراء إلى أن هذه النتائج يمكن أن تساعد الأشخاص الأثقل وزناً على حماية أنفسهم بشكل أفضل من مثل هذه الأمراض.

زيادة الوزن والأمراض الفيروسية

وقال الخبراء المشاركون في الدراسة عن زيادة الوزن والأمراض الفيروسية “نحن نعلم أن السمنة عامل خطر للإصابة بـCOVID-19 وأن مرضى السمنة هم أكثر عرضة للمعاناة لمكافحتها بمجرد الإصابة، كما نعلم أن فيتامين C ضروري لوظيفة المناعة الجيدة ويعمل من خلال مساعدة خلايا الدم البيضاء على مكافحة العدوى، لذا فإن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن زيادة تناول فيتامين سي إذا كان الوزن زائداً قد يكون خطوة جيدة للحفاظ على مناعة الجسم.

فيتامين سي والالتهاب الرئوي

كما يعد الالتهاب الرئوي من المضاعفات الرئيسية لـCOVID-19 ومن المعروف أن مرضى الالتهاب الرئوي يعانون من انخفاض فيتامين سي، وتظهر الأبحاث الدولية أن فيتامين C يقلل من احتمالية إصابة الأشخاص بالالتهاب الرئوي ويقلل من شدته، لذا فإن العثور على المستويات الصحيحة من الفيتامين قد يساعد في دعم نظام المناعة لديك بشكل أفضل.

أصحاب الوزن الزائد

وقد حددت الدراسة مقدار فيتامين سي المطلوب للأشخاص ذوي الوزن المرتفع، حيث إن الشخص ذا وزن 60 كيلوغراماً يستهلك متوسط ​​تناول فيتامين سي الغذائي 110 ملليغرامات يومياً وهو المستوى الطبيعي لكل شخص، وسيحتاج شخص يزن 90 كيلوغراماً إلى تناول 30 ملليغراماً إضافياً من فيتامين سي لتحقيق الهدف الأمثل وهو 140 ملليغرام / يوم، بينما يحتاج شخص يزن 120 كيلوغراماً إلى 40 ملليغراماً إضافياً من فيتامين سي يومياً لتحقيق 150 ملليغراماً يومياً.

ويضيف أساتذة الدراسة أن أسهل طريقة لزيادة تناول فيتامين سي يومياً والمساعدة في فقدان الوزن أيضاً، ستكون عن طريق زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الفواكه والخضروات أو عن طريق تناول مكمل فيتامين سي.