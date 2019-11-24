دراسة تحويل “جرش الصناعية” إلى مشروع تنموي

طارق الدعجة

عمان – شكلت الحكومة لجنة متخصصة لدراسة تحويل مشروع مدينة جرش الصناعية إلى مشروع تنموي بما يتناسب مع الميزة النسبية للمنطقة، وفق ما قال مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد.

وقال جويعد، في تصريح لـ”الغد”: “إن لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية، وافقت على إلغاء مشروع المدينة الصناعية في جرش وتحويلها إلى مشروع تنموي، وتشكيل لجنة لهذه الغاية، وذلك بعد دراسة قدمتها الشركة أمام مجلس الوزراء عن واقع وطبيعة التحديات التي تواجه الاستمرار في إقامة مدينة صناعية بالمنطقة”.

وبين أن اللجنة المشكلة التي تضم وزارة السياحة وبلدية جرش وهيئة الاستثمار وشركة المدن الصناعية، تدرس حاليا خيارات إقامة المشروع التنموي بحيث يستفيد من البنية التحتية الموجودة بالمنطقة والتي تم إنجازها من قبل الشركة.

وأوضح جويعد أن المطالبة بتحويل المدينة الصناعية إلى مشروع تنموي تعود إلى أسباب عدة، أهمها أن الموقع غير مناسب من حيث طبوغرافية المنطقة، وصعوبة إيصال الخدمات الخارجية واللوجستية اللازمة للصناعة من الكهرباء والماء، الأمر الذي يزيد من ارتفاع تكاليف التطوير، عدا عن صغر المساحة وارتفاع كلف استملاك الأراضي.

وبين أن البعد البيئي ووجود المدنية الصناعية ضمن منطقة زراعية، ومخاوف من وجود تأثيرات سلبية عليها، تعد أيضا من أسباب المطالبة بتحويلها إلى مشروع تنموي.

وتوقع مدير عام الشركة أن يتم الانتهاء من الدراسة قريبا بعد دراسة خيارات لتحويلها إلى مشروع تنموي، مبينا أن شركة المدن الصناعية ستقوم بتحويل ملكية المشروع للجهة التي ستدير هذا المشروع من الجهات الحكومية.

وبحسب المخطط الشمولي لمنطقة جرش الصناعية، فإن المساحة الإجمالية للمدينة (208) دونمات، وسيتم تطوير المدينة على مرحلة واحدة، وقد تم البدء بتنفيذ البنية التحتية للمدينة العام 2016، وما تزال الأعمال الإنشائية الأخرى قيد التنفيذ، علما بأن تكاليف عطاء البنية التحيتة تبلغ 5 ملايين دينار، بدون أن تشمل كلف إيصال الخدمات الأساسية للمدينة.

وكان يفترض أن تكون هذه المدينة مخصصة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات صناعية مختلفة؛ أهمها الصناعات الدوائية والصناعات الطبية الخفيفة وتدوير الورق.

ورجحت مصادر أن تكون الخيارات المطروحة لتحويل مشروع إقامة مدينة جرش الصناعية إلى منطقة تجارية وسياحية وصناعات صغيرة.

وبحسب جويعد، وصل إجمالي عدد الشركات التي تعمل في هذه المدن الصناعية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى (824) شركة بحجم استثمار بلغ (2.4) مليار دينار، فيما بلغ عدد العاملين حوالي (54) ألف عامل.

ويبلغ عدد المدن الصناعية حاليا بالمملكة، بما في ذلك مدينة جرش الصناعية، نحو (10) مدن صناعية، موزعة على مدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، ومدينة الحسين بن عبدالله الصناعية في الكرك، ومدينة الحسن في إربد، ومدينة الموقر الصناعية، ومدينة العقبة الدولية، والمفرق، والطفيلة، والسلط، ومادبا.