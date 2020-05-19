دراسة تدعو البنوك المركزية للإسهام بتخفيض انبعاثات الكربون

فرح عطيات

عمان– كشفت دراسة متخصصة عن» إمكانية اسهام البنوك المركزية في العالم، في إحراز انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، أثناء معالجة أزمة وباء كورونا، وباستخدام أدوات جديدة للسندات الخضراء والضمانات».

ويمكن تحقيق ذلك، وفق الدراسة الصادر عن مجلس المستقبل العالمي أمس، «دون استخدام المبلغ الإجمالي للأموال المتداولة أو الموجودة في بلد ما، بل من خلال إعادة استثمار الأصول المستحقة الدفع «الناضجة»، من برامج الشراء السابقة».

وتوفر دراسة «معالجة الأزمات المناخية وركود جائحة كورونا» أدوات جديدة (تتكون من سندات وضمانات خضراء جديدة) لدعم تمويل المناخ العالمي، ومعالجة الاحتباس الحراري بهذه الطريقة، التي يمكن دمجها في السياسات النقدية العادية للبنوك المركزية، دون المساومة على أهدافها الأساسية، أو التأثير على استقلاليتها.

ووفق الدراسة، «ستمكن الأدوات الجديدة البنوك المركزية من تحفيز الاقتصاد بطريقة مباشرة، وهي أكثر كفاءة من عمليات شراء الأصول الصافية السابقة، ويمكن أن تقلل من الآثار غير المقصودة، وغير المباشرة».

وبحسب الدراسة، فإن تغير المناخ لم ينعكس بعد في سياساتها النقدية على عكس حالات المخاطر النظامية الأخرى مثل الأزمة المالية التي حدثت في العام 2008، وانتشار وباء الفيروس التاجي الحالي، الذي تنفق البنوك المركزية التريليونات بل وتضاعف ميزانياتها للتغلب على التهديد.

وأظهرت نتائج الدراسة أن «البنوك المركزية تحتاج إلى أدوات نقدية جديدة، يمكنها معالجة كلتا المشكلتين في نفس الوقت، وهي تحفيز الاقتصاد بطريقة مباشرة خلال ركود كورونا، ودعم تمويل المناخ العالمي على نطاق والذي يمكن أن يوقف الاحتباس الحراري».