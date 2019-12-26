دراسة تطالب بإلغاء مادة بقانون العمل تحدد مهن وأوقات العمل للنساء

رانيا الصرايرة

عمان – دعت دراسة تتعلق بعمل المرأة ليلا، إلى إلغاء المادة 69 من قانون العمل، والتي تحدد بقرار من الوزير، الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها.

وبينت الدراسة، الصادرة عن مؤسسة الاقتصاد النسوي بعنوان “من الوصاية الى الشراكة: حماية المرأة العاملة والفرص الضائعة”، انه وبرغم إلغاء هذا القرار رسميا، بموجب قرار جديد صادر عن وزير العمل نهاية العام الماضي، يلغي فيه حظر عمل النساء الليلي وعملن في مهن وصناعات شاقة، لكن “القرار السابق لسنة 2010، ما يزال منشوراً في الجريدة الرسمية”، على عكس القرار الجديد الذي لم تنشره الجريدة ذاتها، “ما يعني استمرار نفاذهِ على أرض الواقع”.

ولفتت الى أن “إلغاء الحظر”، يحمل نوايا صادقة وغاية سياسية رسمية جديدة، لتفعيل نظام العمل المرن، وزيادة فرص تمكين المرأة اقتصادياً في سوق العمل، على مبدأ المساواة بين الرجال النساء، “لكن نبل الغاية، وفق القرار، يتطلب اجراءات تطبيقية وخطوات قانونية وتشريعية لصالح المرأة”.

وأكدت الدراسة ضرورة ترجمة النوايا الرسمية تجاه “سياسات الحماية الوقائية والوصاية القانونية” على المرأة، واتخاذ قرار رسمي ينسف وجود النص القانوني الذي يُقيد عمل المرأة العاملة، بإلغاء هذه المادة؛ وكل ما يتصل بها من أحكام أو تعليمات وزارية، تُقيّد حق المرأة بالعمل واختيار مجالاته المناسبة لها، وما يتلاءم مع وقتها وظروفها.

وأشار قرار للوزير، الى حظر تشغيل النساء بين الـ10 مساء والـ6 صباحا، في وقت حدد فيه الأعمال المسموحة لهن ليلا، بشرط موافقتهن.

ونص قرار الوزير على أن الأعمال المسموحة هي: العمل في الفنادق والمقاهي وأماكن الترفيه والمولات والمسارح ودور السينما، والمطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية، والمستشفيات والعيادات والصيدليات، ونقل الأشخاص والبضائع (براً وبحراً وجواً)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

كما سمح للنساء العمل في المهن المالية المتعلقة بالجرد السنوي والميزانية والحسابات الختامية، شرط ألا تزيد مدة أعمال هذه الوظيفة على أكثر من 30 يوماً سنويا، والمشاريع العائلية وأعمال وخدمات تقدم في المناسبات الاجتماعية.

ورأت الدراسة “أن سياسة الحماية أو الوصاية على عمل المرأة ليلاً، تتناقض مع اتفاقيات العمل الدولية، التي أجازته، ووضعت استثناءات لذلك في مهن وصناعات، بينما القانون الأردني نهج طريقاً معاكساً، فالقاعدة هي الحظر، والاستثناء هو العمل ليلاً في مهن معينة”.

وأشادت بإجراء الحكومة في الأعوام القليلة الماضية، خطوات تستهدف تمكين المرأة العاملة، وزيادة مساهمتها بسوق العمل، وصولاً لمفهوم الشراكة المقصود في مفردات الدراسة، لتوفير مظلة “حماية اقتصادية”، بدلاً من نموذج “الحماية الوقائية” أو “الوصاية”.

وكان وزير العمل أصدر في نهاية العام الماضي، قرارا سنداً لأحكام المادة (69)، يقضي بـ”إلغاء القرار السابق الصادر في العام 2010 والسماح للمرأة الأردنية بالعمل بالأوقات والمهن التي ترغب بها أو اثناؤها، وبناءً على موافقتها المسبقة مع مراعاة المعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص”.

وجاء القرار، تفعيلاً لنظام العمل المرن، وانطلاقاً من أحكام الدستور، الذي يعتبر الأردنيين متساوين في الحقوق الواجبات، بهدف زيادة فرص تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.

ورغم أن القرار لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، لكن هذا الاجراء الرسمي من جانب وزارة العمل والحكومة، ايجابي، لتغطية ثغرات تعترض الأحكام التي تنظّم عمل المرأة.