دراسة تكشف تأثير تناول الجبن على جسم الإنسان

كشفت نتائج دراسة حديثة أجراها علماء جامعة “ريدينغ” البريطانية، أن تناول الجبن بشكل يومي يقلل من خطر التعرض لجلطة قلبية.

وحسب الدراسة المنشورة في مجلة “European Journal of Nutrition”، فإن تناول قطعة صغيرة من الجبن يوميا يساعد على تعزيز وقاية الجسم من جلطات القلب، ويخفض من فرص التعرض للنوبات القلبية بنسبة 14%.

وقسم الباحثون المشتركين في الدراسة إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى الذين يتناولون الجبن يوميا، أما المجموعة الثانية فاستمرت في تناول الطعام الذي اعتادت عليه.

ومع انتهاء التجربة خضع جميع المشتركين لفحص طبي أظهرت نتائجه أن الذين تناولوا قطعة جبن وزنها 40 غراما يومياً كانت لديهم وقاية أعلى من أمراض الأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن هذا بسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول “الجيد”، مقابل انخفاض مستوى الكوليسترول “الضار”.

وأشار الباحثون إلى أن الجبن غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض، كما أن الجبن يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، ويحسن عملية التمثيل الغذائي.