دراسة تمديد “استدامة” 3 أشهر إضافية

رانيا الصرايرة- تدرس مؤسسة الضمان الاجتماعي اعادة تمديد برنامج استدامة الاساسي لثلاثة أشهر إضافية، في حين ان العمل بهذا البرنامج انتهى مع نهاية شهر حزيران “يونيو” الماضي بحسب مصدر مسؤول في المؤسسة.

وقال المصدر لـ”الغد” إنه “بعد الانتهاء من العمل بالبرنامج ارتأت المؤسسة اعادة دراسة تمديده لثلاثة اشهر مقبلة نظرا لوجود حاجة لذلك اقتضاها وجود عدد من المؤسسات ما زالت تعاني من اثار ازمة كورونا.”

العمل بهذا البرنامج كان استنادا الى البلاغ رقم (52) لسنـة 2021، الذي تضمن تمديد العمل ببرنامجي استدامة الأساسي والمعدل، حتى نهاية الشهر حزيران الماضي، للمنشآت المستفيدة حيث سمح البلاغ للمنشآت المستفيدة من “استدامة” بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة 50 % عن كل أو بعض عامليها خلال فترة تنفيذ البرنامج، ما يؤدي لتخفيض نسبة الاشتراكات من 21.75 % إلى 13.5 %، بحيث تدفع المنشأة 9.25 % منها، ويدفع العامل 4.25 % من تلك النسبة.

ويدفع البرنامج 50 % من الأجر المعتمد وبحد أدنى 220 دينارا شهريا، وبحد أعلى 500 دينار، يتحملها البرنامج كاملة.

كما يتحمل البرنامج، دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة بسقف 1000 دينار من أجره الخاضع للاقتطاع، ويتحمل صاحب العمل الاشتراكات عن باقي الأجر الذي يزيد على هذا السقف.

كما أجاز للمنشآت التي كانت مستفيدة من برنامج تعافي، تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة 25 % لكل أو بعض عامليها في الفترة الممتدة من كانون الثاني (ديسمبر) 2021 حتى نهاية الشهر المقبل، بما يخفض الاشتراكات إلى 17.625 %، بدلاً من 21.75 %، اذ تدفع المنشأة 11.75 % ويدفع العامل باقي النسبة.

ووفقاً للبلاغ لا يجوز أن تقل الأجور الخاضعة للاقتطاع للمؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص في كانون الثاني (ديسمبر) 2022 عن أجورهم الخاضعة للاقتطاع في العام الماضي، مع الإشارة إلى إمكانية استثناء أي منشأة في القطاع الخاص، أو أي عامل فيها من ذلك..

وقدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عدد المؤسسات المستفيدة من استدامة الاساسي والمعدل بـ2400 مؤسسة، يعمل فيها نحو 41 ألف عامل.

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