دراسة: تناول الخضار ليس له تأثير وقائي على القلب

دبي-الغد- من المعروف أن اتباع نظام غذائي نباتي يُعد مفيدًا لصحة قلبك وصحتك العامة. وفي الواقع، وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص قد يعيشون نحو 13 عاماً إضافية، خاصة إذا كان نظامهم الغذائي قائم على أساس الخضار والبقوليات، وكذلك الحبوب الكاملة، والفاكهة، والمكسرات.

واعتُبرت نتائج تحليل جديد، نُشر يوم الاثنين، في مجلة “Frontiers in Nutrition”، حول الوجبات الغذائية لنحو 400 ألف بالغ في المملكة المتحدة، غير متوقعة إلى حد ما، إذ كشفت النتائج أن تناول الخضار، وخاصة المطبوخة منها، لا يقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب مع مرور الزمن، وفق ما نشر على موقع “سي إن إن عربية”.

ومن جانبه، قال عالم الأوبئة لدى قسم نافيلد لصحة السكان بجامعة أكسفورد، تشي فنغ، في بيان: “لم تجد دراستنا الكبيرة دليلًا على وجود تأثير وقائي لتناول الخضار على حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وبينما وجدت الدراسة أن تناول الخضار النيئة يمكن أن يحمي من أمراض القلب، فإن الخضار المطبوخة ليس لديها ذلك التأثير.

واختفت أي فائدة عندما أخذ الباحثون في الحسبان عوامل نمط الحياة مثل النشاط البدني، والمستوى التعليمي، والتدخين، واستهلاك الكحول، وتناول الفاكهة، واستهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة، واستخدام مكملات الفيتامينات والمعادن.

وقال فينج: “بدلاً من ذلك، تظهر تحليلاتنا أن التأثير الوقائي على ما يبدو لتناول الخضار ضد مخاطر الأمراض القلبية الوعائية من المرجح جدًا أن يتم تفسيره عن طريق التحيز… المرتبط بالاختلافات في الوضعين الاجتماعي والاقتصادي ونمط الحياة”.

وبدورها، قالت فيكتوريا تايلور، اختصاصية التغذية لدى مؤسسة القلب البريطانية، في بيان: ” بالرغم من أن هذه الدراسة وجدت أن تناول المزيد من الخضار لم يكن مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية بمجرد أخذ نمط الحياة وعوامل أخرى في الاعتبار، فإن هذا لا يعني أنه يجب علينا التوقف عن تناول الخضار”.

وبالمثل، قال أستاذ القلب والأوعية الدموية وطب التمثيل الغذائي في جامعة جلاسكو في اسكتلندا، نافيد ستار، في بيان إن هناك دليلا تجريبيا جيدا على أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار، يمكن أن يساعد في خفض الوزن، وتحسين مستويات عوامل الخطر التي تسبب أمراض القلب.

وتدعو الإرشادات الغذائية في المملكة المتحدة إلى تناول خمس حصص من الفاكهة والخضار يوميًا، بحيث يكون كل جزء حوالي 80 غرامًا (كوب واحد)، ليصبح المجموع 5 أكواب في اليوم.

وفي الولايات المتحدة، توصي الإرشادات الغذائية غالبية البالغين بتناول ما لا يقل عن 1.5 إلى 2 كوب من الفاكهة و2 إلى 3 أكواب من الخضار كل يوم كجزء من نظام غذائي صحي.

وعند ترجمة الأكواب إلى ملاعق كبيرة، فإن الاستهلاك الصحي للخضار يشمل ما يصل إلى 48 ملعقة كبيرة من الخضار كل يوم.

وأفضل نصيحة يمكن أن تقدم للناس هي التركيز على نظامهم الغذائي بالكامل، والأطعمة التي يجب التركيز عليها، وكذلك ما يجب تقليله”.

كما أن البيانات ما تزال تدعم الآثار المفيدة لنمط غذائي غني بالفاكهة، والخضار، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والأسماك، ومنتجات الألبان الخالية من الدهون وقليلة الدسم ومنخفضة نسبيًا في السكر المضاف والملح.