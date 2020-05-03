دراسة: توقعات مستقبلية بخسارة كارثية في التنوع البيولوجي بالأردن والعالم

فرح عطيات

عمان– كشفت دراسة حديثة عن “ازدياد المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي مع الوقت مع استمرار ظاهرة التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية”.

وأكدت الدراسة، التي نشرت في مجلة نيتشر العلمية اليوم، على أن” التوقعات المستقبلية تشير إلى أن خسارة كارثية محتمَلة في التنوع البيولوجي تلوح في الأفق في الأردن والعالم أجمع”.

وكانت بينت دراسات علمية وتقارير دولية ومحلية سابقة أن “تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية، وفقدان الموائل، يتسببان بخطر ظهور أمراض جديدة غير فيروس كورونا، نتيجة انتقال الحياة البرية من مكان لأخر بحثا عن مناطق أكثر ملائمة مناخيا للاستقرار فيها، وتفاعلها مع أنواع أخرى لم تصادفها من قبل”.

ومع ذلك، شددت الدراسة، التي حملت عنوان “التوقيت المحتمل للخلل الإيكولوجي المباغِت الناتج عن تغير المناخ”، فإن” الاستدلال على الكيفية التي سيتطور بها بمرور الوقت هذا الخلل الناتج عن المناخ الذي يؤثر في التنوع البيولوجي ما يزال محدودًا، ويرجع ذلك إلى أن التنبؤات الخاصة به تركِّز عادةً على لمحات بعينها من المستقبل”

وفي الدراسة العلمية ذاتها، يَستخدِم الباحثون توقعات سنوية لدرجات الحرارة وتساقط الأمطار (من عام ١٨٥٠ إلى عام ٢١٠٠) على نطاق موائل تضم أكثر من ٣٠ ألف نوع بحريّ وبرّي، بغرض تقدير توقيت تعَرُّض هذه الأنواع للأحوال المناخية التي قد تشكِّل خطورة محتملة.

ويتوقع العلماء أن “الخلل المستقبلي الذي سيطرأ على التجمعات الإيكولوجية نتيجةً للتغير المناخي سيكون مباغتًا، لأن تعرُّض معظم الأنواع في أي تجمع إيكولوجي معيَّن إلى ظروف مناخية تفوق حدود معيشتها يحدث في وقت متزامن تقريبًا”

وفي دراسة دولية سابقة فإن “تغير المناخ يقوض صحة الإنسان على الصعيد العالمي بطرق عميقة أخرى، مما يزيد من فرص مواجهة الحكومات في الأردن والعالم للمخاطر والتهديدات الصحية المختلفة”.

وأكدت على أن “الحد من ظهور إصابات جديدة وأوبئة مستقبلية، لا يأتي الا بإيقاف استغلالنا وتدهورنا للطبيعة، وخفض انبعاثات الكربون بشكل عاجل من قبل دول العالم كافة”.

ووفقًا لسيناريو الانبعاثات المرتفعة (الذي يتسم بمسارات تركيز نموذجية RCP))، قيمتها٨.٥، سوف تبدأ أحداث التعرض المباغِتة تلك قبل عام ٢٠٣٠، في المحيطات الاستوائية، ثم تنتشر إلى الغابات الاستوائية والمناطق الأبعد عن خط الاستواء بحلول عام ٢٠٥٠، وفق ما جاء في الدراسة ذاتها.

وإذا أمكن إبقاء مقدار الاحترار العالمي تحت درجتين مئويّتين؛ فمن المتوقع لأقل من ٢٪ من التجمعات الإيكولوجية على مستوى العالم أن تمرّ بأحداث تعرض مُباغِتة تؤثر على أكثر من ٢٠٪، من الأنواع المكوِّنة لتلك التجمعات.

ومن ناحية أخرى، يتسارع هذا الخطر بالتزامن مع اشتداد الاحترار؛ مُهَدِّدًا ما نسبته ١٥٪ من التجمعات الإيكولوجية عند وصول مقدار الاحترار إلى ٤ درجات مئوية؛ إذ سوف تتساوى درجات الخطر في المناطق المحميّة، أو غير المحميّة، على حد سواء.

وتسلِّط تلك النتائج، الخاصة بالدراسة ذاتها، الضوء على الخطر الوشيك الذي قد ينجم عن الخسائر المفاجِئة والحادة في التنوع البيولوجي، نتيجةً لتغير المناخ، وتوفِّر إطارًا يسمح للباحثين بالتنبؤ بكلٍّ من التوقيت المحتمَل لهذه الأحداث، والمكان الذي يُحتمَل أن تقع فيه.

farah.alatiat@alghad.jo