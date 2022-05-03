دراسة جديدة تتوقع بداية نهاية الكون.. فهل باتت وشيكة؟

توقع العلماء أن الكون يمكن أن يبدأ في التقلص “بشكل ملحوظ” بمجرد أن تضعف “الطاقة المظلمة”، لكن هذا لن يحدث قبل 65 مليون سنة على الأقل.

ووفقا لـ “ديلي ميل”، أشارت دراسة جديدة إلى أن بداية نهاية الكون يمكن أن تأتي “بشكل ملحوظ” قريبا، عندما يتوقف توسع الكون البالغ 13.8 مليار سنة بشكل مفاجئ.

ويعرف على نطاق واسع أن الانفجار العظيم هو بداية كل ما نراه من حولنا، لكن يرى الباحثون أن الكون قد يدخل حقبة من الانكماش البطيء الذي ينهي مليارات السنين من الآن بموت، أو ربما إعادة ميلاد “الزمان والمكان”.

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وفي ورقة بحثية جديدة، استخدم علماء جامعة برينستون الملاحظات السابقة للتوسع الكوني لمحاولة نمذجة الطاقة المظلمة، وهي قوة غامضة تشكل نحو 70 في المئة من الكون، حيث يبدو أن القوة الطاردة تتسبب في توسع الكون بشكل أسرع، لكن الخبراء يعتقدون أن تأثيره قد يضعف الآن، ويمكن أن ينتهي تسارع الكون بسرعة في غضون 65 مليون سنة مقبلة، ثم في غضون 100 مليون سنة، يمكن أن يتوقف تماما ويبدأ في الانكماش.

ووفقا للمؤلف المشارك في الدراسة بول ستينهاردت، مدير مركز برينستون للعلوم النظرية في جامعة برينستون في نيوجيرسي، فإن هذا الأمر من شأنه أن يتسبب في حدوث “أزمة كبيرة” ويمكن أن يحدث بسرعة و”بشكل ملحوظ”. (سبوتنيك)