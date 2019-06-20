دراسة جديدة تشير إلى أن جليد غرينلاند يذوب بسرعة أكبر

واشنطن– أظهرت دراسة جديدة تستند إلى بيانات من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن وحده جليد غرينلاند كفيل برفع مستوى المحيطات سبعة أمتار من دون أن تستبعد ان يذوب كليا في الألفية المقبلة بفعل الاحترار المناخي.

وكتب الفريق بقيادة باحثين من جامعة الاسكا في فيربانكس في الدراسة التي نشرتها مجلة “ساينس أدفانسز”، “نتوقع ان يزول جليد غرينلاند كليا على الأرجح بحلول الألفية الثالثة إلا إذا حصل تخفيض كبير في انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة”.

وتضاف محاكاتهم إلى أخرى كثيرة تظهر أن الكتل الجليدية في غرينلاند تذوب بسرعة كبيرة منذ العقد الأول من الألفية الراهنة وأن الوضع يتفاقم.

ولغرض هذه الدراسة، استعان العلماء بقياسات اجرتها الناسا بواسطة طائرة في إطار عملية “آيس بريدج”، لسماكة الغطاء الجليدي وحاكت سرعة ذويان الأنهر الجليدية الني تصب في المحيط.

وقد توصل الفريق إلى تقديرات استنادا إلى سيناريوهات احترار متفاوتة.

ورأى الباحثون أن غرينلاند وحدها قد تساهم في ارتفاع مستوى مياه البحار والمحيطات بين 5 إلى 33 سنتمترا بحلول العالم 2100.

وفي السنوات الألف المقبلة يرجح أن تراوح مساهمتها بين 5,23 و7,28 امتار.

وقال أندي اشفاندن الاستاذ في معهد الجيوفيزياء في جامعة الاسكا “إذا استمرينا على الوتيرة نفسها فإن جليد غرينلاند سيذوب” كليا. (أ ف ب)