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دراسة: جرعة لقاح ثالثة تقلل بدرجة كبيرة مخاطر الإصابة بـ”كورونا”

منذ 3 ساعات
"ذراع كوفيد".. عارض مزعج للقاحات "كورونا"
"ذراع كوفيد".. عارض مزعج للقاحات "كورونا"

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لندن- أظهرت نتائج نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، أن جرعة ثالثة من لقاح فايزر الواقي من فيروس «كورونا»، عززت بدرجة كبيرة الحماية من الإصابة والمرض الشديد بين الأفراد في سن الستين وما بعده، وذلك مقارنة بأناس حصلوا على جرعتين فقط.
وعرضت البيانات في اجتماع لجنة خبراء بالوزارة يوم الخميس ونشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم (الأحد)، دون عرض كامل لتفاصيل الدراسة.
وتتفق النتائج مع إحصاءات منفصلة نشرتها شركة «مكابي» الإسرائيلية للرعاية الصحية، الأسبوع الماضي، وهي واحدة من عدة منظمات تقدم التطعيم.
وقال مسؤولون بالوزارة إن الحماية من الإصابة بالفيروس للأفراد في سن الستين، وما بعده بعد الحصول على جرعة ثالثة كانت أعلى أربعة أمثال من نسبة الحماية بعد الحصول على جرعتين.
ومنحت الجرعة الثالثة حماية أكبر بواقع خمس إلى ست مرات، فيما يخص الأعراض الشديدة للإصابة بالفيروس ودخول المستشفى.-(ا ف ب)

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