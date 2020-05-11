دراسة دولية تنهي الجدل: مياه الصرف الصحي لا تنقل كورونا

إيمان الفارس

عمّان – بدّدت نتائج أحدث دراسة بحثية دولية حول التوعية من أبرز مخاطر فيروس كوفيد – 19 وطرق انتقاله والوقاية منه، للمرة الأولى، مخاوف تفشي الفيروس لآخرين عن طريق مياه الصرف الصحي أو الفضلات.

وأسدلت الدراسة المتخصصة والصادرة عن مديرية الصرف الصحي والمياه والمخلفات الصلبة للتنمية/ سويسرا (eawag)، والتي انفردت “الغد” بنشرها، أول ستار على الجدل القائم حول احتمالية مخاطر انتقال عدوى كوفيد – 19 عبر مياه الصرف الصحي أو الحمأة البرازية، في الوقت الذي أطلقت فيه عدة منظمات بحثية متخصصة بالصرف الصحي، من احتمالية حدوثها بعد رصد توفر الفيروس في تلك المياه.

وأظهرت نتائج آخر المستجدات البحثية في هذا السياق، والتي كشفتها واحدة من أهم المدارس البحثية في مجال الصرف الصحي والمياه بالعالم، انخفاض فرص انتقال عدوى فيروس كوفيد – 19 من خلال مياه الصرف الصحي أو الحمأة البرازية، وذلك رغم ثبوت الكشف عنه ورصده في البراز وفي محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

الدراسة العلمية أرجعت انخفاض فرص انتقال عدوى فيروس كوفيد – 19 عن طريق مياه الصرف الصحي أو الحمأة البرازية، لأسباب تتعلق بثبوت عدم نشاط الفيروس أو فعاليته أو الانخفاض السريع المتعلق بقابليته للحياة عبر هذا النوع من المياه.

وقالت الدراسة ذاتها إن فرص انتقال فيروس كوفيد – 19 من خلال السوائل تعتبر أقل بكثير مقارنة بفرص الانتقال عبر الغبار الجوي، والقطرات أو الرذاذ من الأشخاص المصابين.

وفيما نوّهت الدراسة لإمكانية أن يمثّل الكشف عن الفيروس المستجد في مياه الصرف الصحي، مؤشرا مبكرا للعدوى على مستوى المجتمع المحلي، كما هو الحال مع بعض مسببات الأمراض الأخرى، أكدت مصادر في وزارة المياه والري اتخاذ قطاع المياه الأردني كافة التدابير الوقائية اللازمة لدرء أي مخاوف محتملة حول رصد فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريحات لـ “الغد”، إن وزارة المياه قامت بإجراء كافة الاحتياطات اللازمة من حيث عمليات التعقيم وإضافة الكلور بشكل مستمر في جميع محطات الصرف الصحي، مع الأخذ بالاعتبار لمختلف توصيات الجهات البحثية المحلية والدولية في مجال المياه والصرف الصحي.

وقالت الدراسة الجديدة في تناولها لمحور إمكانية انتقال وباء كوفيد – 19 عبر الصرف الصحي المشترك أو مرافق مياه الشرب، إن نقاط الوصول التي يتجمع فيها الأشخاص للحصول على الخدمات هي نقاط التقاء بين الأفراد؛ وبالتالي قد يساهم ذلك بزيادة الاختلاط بين شخص وآخر، سيما وأنها مواقع مشتركة يلتقي فيها الناس.

وبالتالي، فإن خطر حدوث تلوث مباشر من الآخرين، يكمن عند السعال أو العطس أو حتى التكلم، أو بشكل غير مباشر عبر لمس الأفراد الأسطح ثم الوجه،.

ورغم ذلك، فإن خطر العدوى عن طريق الحمأة البرازية التي يتم احتواؤها بأمان، أو مياه الصرف الصحي أو مياه الشرب، منخفض جدا، وفق الدراسة.

وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ تدابير الحماية اللازمة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو منخفضة الدخل والتي يكون فيها تباعد الناس صعبا، داعية لأهمية تنسيق وتخطيط خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة مع الشركاء لأوضاع اللاجئين أو الطوارئ مع وضوح تقسيم العمل، تجنبا للازدواجية.

وتناولت الدراسة أجوبة على تساؤلات حامت حول احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر النفايات البلدية الصلبة أو الكمامات والقفازات المستعملة، موضحة أن انتقال الفيروس عن طريق النفايات، وارد، كما هو الحال في لمس الأنسجة والكمامات المستخدمة والقفازات، منادية بوجوب إبقاء حاويات النفايات مغلقة، مع الأخذ بالاعتبار التدابير الوقائية.

وجددت الدراسة توضيحها حول أفضل طرق حماية الصحة العامة من فيروس كورونا، متمثلة باتباع ممارسات النظافة وإدارة الصرف الصحي بشكل جيد، مع اتخاذ التدابير الوقائية للحماية من العدوى المثبتة بشكل مباشر من شخص لآخر عند السعال أو العطس أو التحدث، أو غير المباشر عبر لمس الأسطح باليدين ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم.

وفي السياق نفسه، أوصت دراسات دولية صدرت عن منظمات علمية مختصة بقطاع الصرف الصحي، باتباع الإرشادات الوقائية لوكالات الصرف الصحي، خاصة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، مثل التأكد من اتباع العمال للممارسات الروتينية لمنع التعرض لمياه الصرف الصحي، وتشمل استخدام الضوابط الهندسية والإدارية، وممارسات العمل الآمنة، وتوفر معدات الوقاية الشخصية المطلوبة عادة للعمل.

Eman.alfares@alghad.jo