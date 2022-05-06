دراسة صينية: تربة القمر لديها قابلية لتوليد الأكسجين والوقود

اكتشف علماء صينيون، أن التربة على القمر لديها قدرة كامنة لتوليد الأكسجين والوقود، الأمر الذي يدل على المزيد من الاحتمالات، فيما يخص استخدام الموارد القمرية لتعزيز الاستكشاف البشري على القمر .

وبحسب دراسة صينية، أظهر الباحثون من جامعة نانجينغ، أن عينات القمر التي جلبها إلى الأرض مسبار تشانغاه – 5، تحتوي على مركبات نشطة غنية بالحديد والتيتانيوم، وتستطيع أن تلعب كعامل محفز لإنتاج الأكسجين باستخدام ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون.

ويأمل الباحثون بتصميم نظام يستغل تربة القمر وأشعة الشمس، واستخدامها في نظام دعم الحياة لرواد الفضاء، حيث أنه وبواسطة هذه الطريقة، لا حاجة لاستخدام طاقة خارجية باستثناء ضوء الشمس لتوليد الأكسجين والوقود لدعم الحياة في قاعدة القمر.