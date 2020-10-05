دراسة: كلف علاج “كورونا” في القطاع الخاص تتجاوز الضعفين عن “العام”

عمان-الغد- أكدت ورقة سياسات مقترحة بعنوان “جسد واحد في مواجهة كوفيد 19” أن كلف علاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة تتجاوز ضعفي كلف العلاج في مستشفيات القطاع العام.

وقدّرت الورقة النفقات اللازمة خلال الموجة القادمة من الجائحة وعلى مدى عام كامل وفق أسعار السوق بـ 1650 دينارا ليوم العناية الحثيثة و 650 دينارا ليوم ادخال الحالات المتوسطة، ووفق الكلف التقديرية في القطاع العام (نحو ثلث أسعار السوق).

في المحصلة أشارت الورقة أن كلفة علاج مرضى كورونا خلال عام كامل وفق السيناريو المتشائم تقدر بنحو 344 مليون دينار في القطاع الخاص (115 مليون دينار في القطاع العام)، وفي السيناريو المتوسط 172 مليون دينار (57 مليون دينار)، وفي السيناريو المتفائل 74 مليون دينار (25 مليون دينار). ولا بد هنا من الاشارة الى بعض النقاط المهمة حول هذه النفقات المقدرة.

وأشارت الورقة التي أعدها الطبيبان المتخصصان في الاقتصاد الصحي يوسف زوانة، وأنس المحتسب إلى أنّ الجزء الأكبر من هذه النفقات سيذهب الى القطاع العام، بينما يذهب تقريبا 30 % منه الى عملية الشراء المركزي من القطاع الخاص (على فرض ان يتم 30 % من حالات الادخال الى القطاع الخاص، بينما تتولى مستشفيات القطاع العام باقي الحالات).

وبينت الورقة أنّ الكلف الحقيقية ستكون أدنى من التقديرات المقدمة بأسعار السوق، لأن الكلف في القطاع العام اقل من أسعار السوق، ولأن عملية الشراء الاستراتيجي من القطاع الخاص المقترحة ستكون ايضا أقل من أسعار السوق.

وقالت الدراسة أنه من الممكن تخفيض بند نفقات الشراء الاستراتيجي بشكل أفضل من خلال الآليات التالية أن يتم محاسبة جميع المستشفيات المشاركة بسعر ثابت يقدر حسب نوعية الحالات المدخلة وهي آلية معروفة أكاديميا باسم (Diagnosis Related groups (DRG)، وهي كفيلة بضمان النفقات ومنع عملية التربح المبالغ فيه من قبل مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، ويمكن رصد مبلغ تحفزي من المال يعطي للمستشفيات الأعلى كفاءة في تقديم الخدمة.

كما اقترحت الورقة منح اعفاءات ضريبية للحالات المرضية التي تشتريها وزارة الصحة من تلك المستشفيات، ويمكن تسهيل مهمة تلك المستشفيات في شراء الأدوية والمستهلكات الطبية من خلال دائرة المشتريات العامة وآلية العطاء الموحد.

وأشارت الورقة أنّه في ظل الوضع الاقتصادي القائم والعجز المزمن في الموازنة الحكومية، تشكل عملية التمويل واحدة من اهم التحديات التي تواجهها المملكة في مواجهة الجائحة وبينما نقر ان أغلبية التمويل لا بد وان تتوفر من ميزانية الدولة، إلا اننا نقدم هنا بعض الاقتراحات التي ستساهم في عملية تمويل جهود مكافحة كورونا.

وبما ان الحكومة ستقوم بتوفير علاج كافة حالات كورونا في المملكة، فسيكون لزاما على شركات التأمين الصحي الخاصة وصناديق التأمين الصحي المستقلة بدفع مبلغ مقطوع من كل مشترك بقيمة 15 ديناراً لمواجهة الوباء.

ويبلغ عدد السكان المؤمنين من القطاع الخاص نحو 700 ألف مشترك وبنسبة 6.7 % من سكان الأردن بحسب تقرير دخل ونفقات الأسرة 2017-2018. هذا المبلغ (نحو عشرة ملايين دينار) ينبغي ان يذهب كمبلغ مقطوع يخصص لاجل تمويل مواجهة كورونا وعملية الشراء الاستراتيجي.

كما اقترحت الورقة تغطية بعض كلف الشراء الاستراتيجي من القطاع الخاص على شكل تخفيضات واعفاءات ضريبية. كما دعت الى قيام صندوق همة وطن بحملة جمع تبرعات جديدة من الأفراد والمؤسسات الأردنية الخاصة القادرة على دعم هذا الجهد الوطني. والاستفادة من الجهات الدولية المانحة والتي تقدم تبرعاتها لمواجهة الجائحة.

وعلى مستوى الموارد البشرية اللازمة أشارت الدراسة الى أنّ قلة عدد المتخصصين في القطاع العام تشكّل تحديا مهما آخر يواجه المملكة في ظل أزمة كورونا، لذا فقد اقترحت الورقة الزام الأطباء ذوي الاختصاصات المطلوبة (خصوصا اختصاصيي الصدرية والتخدير) بدعم جهود مواجهة كورونا وفق آلية شراء الخدمات.

وتشير الورقة الى انه يقع من ضمن صلاحيات وزير الصحة الزام الأطباء الذين لم يخدموا في القطاع العام بالعمل لدى القطاع العام سنتين كحد أقصى وفق المادة 12 من قانون نقابة الاطباء. وهذه الخطوة ستختصر كثيراً من كلفة شراء الخدمة لأن نسبة كبيرة من كلفة العلاج تذهب اجورا لاطباء والكوادر الطبية والادارية.

كما أكدت توفير تدريب وبشكل عاجل لعدد من المقيمين والأطباء العاملين في القطاع الخاص على علاج ومتابعة حالات كورونا.

وتوقعت الورقة أن استمرار الوضع الحالي في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتجاوزها حاجز 1500 إصابة يوميا.

وبينت الورقة أنه وفي حال قامت وزارة الصحة بشراء الخدمات الصحية بالآليات المعهودة والمعتمدة سابقا، فذلك سيحمل الخزينة المالية للحكومة أعباء ضخمة تتجاوز قدراتها وتهدد وضعها المالي، مع الاشارة الى أنّ هذا يحصل في الوقت الذي ينعم القطاع الخاص بفرص تربح واستغلال للازمة، ما سيعزز حالة غياب العدالة والإنصاف ويزيد من الاحتقان الشعبي اضافة الى ارتفاع عدد الوفيات بين الناس.

وأشارت الورقة الى استحالة اللجوء الى خيار الإغلاق والحظر الشامل بشكل كلي أو جزئي، بسبب كلفه الضخمة.

واقترحت الورقة مجموعة من المقترحات على المستويين الاقتصادي والصحي إذ أشارت على مستوى السياسة الصحيّة الى مجموعة من الخطوات التي يمكن اللجوء اليها لمواجهة أزمة كورونا دون اللجوء الى سياسات الاغلاق والحظر الشامل.

ومن بين هذه الإجراءات تشكيل الهيئة الوطنية العلاجية لمرضى كورونا، إذ تؤكد الورقة أنّه لا بد من هيئة وطنية مركزية تتولى إدارة شراء خدمة علاج المرضى في القطاعين العام والخاص في المملكة تكون المهمة الاساسية لها إدارة عملية تحصيل الأموال المطلوبة، وتمويل الكلف الناتجة عن علاج المرضى، وادارة عملية تحويل المرضى الى المستشفيات في القطاعين العام (وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، المستشفيات الجامعية) والخاصة، وتقييم اداء المستشفيات في تقديم الخدمة.

ومن المهم الاشارة هنا إلى أهمية التأييد والثقة الشعبية لضمان نجاح الإدارة الجديدة، لذلك لابد ان تتم عملية اختيار الأشخاص على رأس هذه الإدارة بعناية شديدة.

ويفضل ان تكون هذه الهيئة الوطنية مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء بشكل مباشر، ولا بد أن يوضع تحت تصرفها من الموارد المالية والبشرية، وتعطى من الصلاحيات القانونية والاجرائية ما يمكنها من اتمام مهمتها بنجاح.

ودعت الورقة إلى ضرورة اصدار قرارات دفاع جديدة توفر الاطار القانوني لوضع كافة الكوادر والمرافق الصحية في المملكة تحت إدارة مستشفيات القطاع الخاص والكوادر العاملة فيه وكافة شركات التأمين الخاصة وصناديق التأمين الصحي المنفصلة والموجودة في مؤسسات بعينها (مثل البنك المركزي، وشركة الاسمنت، وشركة الفوسفات وغيرهم).

ومن المهم ايضاً أن تكون هذه القرارات محكومة بمدة زمنية محددة، يجري تجديدها حتى تخرج المملكة من أزمة كورونا بنجاح.

وأكدت ضرورة شراء خدمة علاج مرضى كورونا من القطاع الخاص و(العام)، وذلك بهدف الاستفادة من كامل الأجهزة والاسرة الموجودة في القطاع الخاص خلال فترة الشتاء وذروة الزيادة في أعداد المصابين بالوباء بآلية تحفظ حقوق جميع الاطراف.

وسيكون لهذه الآلية فائدة كبرى متمثلة في تعويض النقص في عدد الاسرة الحاصل نتيجة إغلاق مستشفى الأمير حمزة، بل وزيادة الطاقة الاستيعابية للنظام الصحي الأردني بشكل عام، مع أخذ الانعكاسات القانونية والمالية الكبيرة بعين الاعتبار.

ويقصد بآلية الشراء الاستراتيجي ان تقوم الحكومة بشراء خدمة علاج مرضى كورونا من القطاع الخاص بما ينسجم وقدرات الحكومة في الانفاق ولا يلحق الضرر بالمستشفيات الخاصة، وليس بأسعار السوق. فاذا كانت وزارة الصحة ملزمة بالانفاق على علاج جميع مرضى كورونا وفق قانون الصحة العامة، وإذا كانت الغاية زيادة الطاقة الاستيعابية للنظام الصحي بما يحد من الحاجة لانهاك الاقتصاد بالحظر الشامل، فإن هذا يقتضي الزام القطاع الخاص بتقديم الخدمة حين الحاجة وفق ما ينسجم مع المصلحة العليا للبلد.

اذا كانت عملية الشراء الاستراتيجي تبدأ مع القطاع الخاص، فانها لا بد ان تمارس كذلك من القطاع العام وتحديدا مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، إذ هما يعانيان أزمة تمويل على مدى سنوات طويلة، وهذه هي الطريق الصحيحة لتحقيق الانصاف بين المؤسسات الصحية في القطاعات المختلفة.

وينبغي ان يراعى كذلك ان شراء الخدمة لا يقتصر على حالات كورونا بل قد يمتد لأي حالة طارئة لم تجد سريراً للعلاج في القطاع العام، وعليه قد يخصص نسبة 5 % الى 10 % من الايرادات لشراء الخدمة العلاجية لهذه الحالات شراء استراتيجيا من القطاع الخاص وبنفس منهجية شراء الخدمة لحالات كورونا.