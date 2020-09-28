دراسة لجامعة البترا عن المضادات الحيوية للأطفال



عمان – نشرت مجلة “Journal of Pharmaceutical Health Services Research (SCOPUS Q2)” العلمية نتائج بحث علمي لفريق مشترك من جامعة البترا الأردنية وجامعة الكويت ومستشفيي البشير وكليفلاند كلينيك أبو ظبي بعمل بحثٍ دراسي تقييم وصف المضادات الحيوية للأطفال في الأردن.

وشملت الدراسة 663 طفلا، تم صرف مضاد حيوي على الأقل لـ 75.6 % منهم.

وصرح قائد الفريق العلمي الدكتور ضرار بلعاوي أن حوالي نصف الأطفال الذين تم وصف مضاد حيوي لهم كانت أعمارهم أقل من شهر. مضيفا أن معظم المضادات التي تم وصفها هي مضادات بيتا-لاكتام ومضادات أمينوجلايكوسايد حيث تم وصف معظمها كحقن وريدية ولمدة تزيد عن ثلاثة أيام. أضاف بلعاوي أن 13 % فقط من المضادات الحيوية الموصوفة تم كتابتها للمرضى بعد تأكيد مخبري للإنتان. أما عن متنبئات وصف المضادات الحيوية بطريقة خاطئة فقد قال الدكتور بلعاوي أن المرضى الذين يتناولون أكثر من ثلاثة أدوية في وقت واحد والمرضى الذين يتناولون المضاد الحيوي “سيفترايكسون” كانوا أكثر احتمالية أن يتم وصف مضادات حيوية لهم بشكل خاطئ.

وقد أضاف عضو الفريق البحثي من جامعة الكويت الدكتور عبد الله البسام أن المضادات الحيوية التي تم وصفها تم تصنيفها بشكل عام بناء على صحتها إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول هو وصف المضاد بقرار صحيح وشكل هذا القسم حوالي 82 % من الحالات ويتفرع هذا القسم إلى مضادات تم وصفها بناء على قرار صحيح واختيار للمضاد بشكل صحيح وإعطاء صحيح للمرضى وشكل هذا الفرع حوالي خمسين بالمائة. كما تضمنت 22 % من مجمل الحالات وصف المضاد بقرار صحيح ولكن باختيار خاطئ للمضادات أو إعطاء خاطئ وشكل هذا الفرع حوالي. في حين جاءت 9.5 % من وصف المضادات بقرار صحيح واختيار صحيح ولكن إعطاء خاطئ.

ورصدت الدراسة في القسم الثاني إعطاء المضاد الحيوي بناء على قرار خاطئ من البداية وشكل هذا القسم 15.3 % من المضادات الموصوفة بينما لم تتوافر المعلومات الكافية للتقييم في 3.7 % من المضادات.