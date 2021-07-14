دراسة للدكتور برجس الشوابكة: ضبابية بمعايير إجازة العمل الأكاديمي في الجامعات

عمان- الغد- نشر الباحث الأردني المتخصص في القانون العام- القانون الجنائي، الدكتور برجس خليل الشوابكة، دراسة في مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي الصادرة عن الاتحاد الرسمي للجامعات العربية، تحت عنوان “قراءة نقدية في التشريعات الناظمة لإجازة ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الأردنية”

وهدفت الدراسة إلى تقديم قراءة نقدية في التشريعات الناظمة لإجازة ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الأردنية من خلال استعراض شروط هذه الإجازة وضوابطها وبيان مدى شرعيتها ومواءمتها للواقع العملي، خاصة ما يتعلق منها بإجادة لغة أجنبية والحصول على دورات تدريبية تخصصية وتقنية، وذلك بصورة تكشف – تلقائياً – أسباب المشكلة المتعلقة بعدم تفعيل أحكام نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الأردنية، رغم أنه نظام نافذ منذ أكثر من اثني عشرة سنة.

وقامت الدراسة على قراءة نقدية باستخدام المنهجين الاستقرائي والتحليلي، وتضمنت مجموعة نتائج منها عدم مشروعية بعض الشروط التي أوردها نظام ممارسة العمل الأكاديمي من الناحية الدستورية، الأمر الذي يكشف عن سبب عدم تطبيق الجامعات الأردنية لأحكام نظام ممارسة العمل الأكاديمي منذ عام 2008، إضافة إلى ضبابية معايير منح الإجازة الخاصة بممارسة العمل الأكاديمي، عند قياسها من ناحية تطبيقية، ونقص الدعم التقني وغياب الجهات والمراكز المؤهلة لتدريب وتقييم طالبي إجازة ممارسة العمل الأكاديمي في ظل وجود كوادر تعليمية من فئات عمرية يصعب إدماجها في التعليم الإلكتروني.

وخُتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات تضمنت إجراء تعديل على قانون الجامعات الأردنية بتخفيض الحد الأعلى لسن أعضاء هيئات التدريس، وإعادة صياغة نظام ممارسة العمل الأكاديمي بإعفاء المؤهلين للتدريس الجامعي من التخصصات الإنسانية من شرط إجادة اللغة الأجنبية، انسجاماً مع أحكام الدستور وقانون حماية اللغة العربية، وضرورة إصدار مجلس التعليم العالي أسس توضح ماهية ومضمون الدورات والمسارات التدريبية المشار إليها بالنظام والتعليمات المتعلقة بممارسة العمل الأكاديمي، وبيان مصادرها دون حصرها على مركز أو جهة معينة.