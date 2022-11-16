دراسة: مليار شاب معرضون لخطر الإصابة بفقدان السمع.. كيف يمكن منع ذلك؟

عمان- الغد- يعد خفض الأصوات الصاخبة بالمنزل مطلبًا أساسيًا للآباء والأمهات، وقد أظهرت دراسة جديدة أن ذلك قد يحمي أكثر من مليار شخص يتعرضون لخطر الإصابة بفقدان السمع. بحسب ما نشر موقع “سي ان ان العربية”.

وعندما يتعلق الأمر بمقاطع الفيديو والموسيقا والأفلام، فمن الشائع أن يستمع المراهقون والشباب لها بصوت مرتفع للغاية ولفترة طويلة، وفقًا لدراسة نشرت، أول من أمس، في الدورية العلمية “BMJ Global Health”.

وعبر البريد الإلكتروني، أوضحت مؤلفة الدراسة، لورين ديلارد وهي أيضا مستشارة لمنظمة الصحة العالمية، وزميلة ما بعد الدكتوراه في الجامعة الطبية في ولاية كارولينا الجنوبية في أميركا، أنهم قدروا أن 0.67 إلى 1.35 مليار فرد، تتراوح أعمارهم بين 12 و34 عامًا حول العالم، من المحتمل أن ينخرطوا في ممارسات استماع غير آمنة”، وبالتالي يتعرضون لخطر فقدان السمع.

وشرحت ديلارد أن التعرض للصوت بمستوى مرتفع للغاية، يمكن أن يرهق الخلايا والتراكيب الحسية في الأذن.

وإذا استمر ذلك لفترة طويلة، يمكن أن تتضرر الخلايا والتراكيب الحسية في الأذن بشكل دائم، ما يؤدي إلى فقدان السمع، أو طنين الأذن، أو كليهما.

وبحسب الدراسة، أجرى الباحثون تحليلاً إحصائيًا للمقالات العلمية المتعلقة بممارسات الاستماع غير الآمنة التي نشرت بين العامين 2000 و2021، عبر ثلاث قواعد بيانات.

وتم تتبع ممارسات الاستماع غير الآمنة وفقًا لاستخدام سماعات الرأس وكذلك حضور فعاليات ترفيهية، مثل الحفلات الموسيقية، والذهاب إلى النوادي، وفقا لما ذكرته الدراسة.

وتحد المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مستويات الضوضاء الآمنة عند حوالي 85 ديسيبل على مدى 40 ساعة في الأسبوع.

وإذا كنت تستمع لمدة ساعتين ونصف الساعة فقط على مدار اليوم، فإن هذا يعادل حوالي 92 ديسيبل، حسب ما ذكرته الدراسة.

وقالت ديلارد: “إنه لحسن الحظ، يمكن للسياسات والشركات والأفراد وضع التدابير لتشجيع الاستماع الآمن وحماية السمع من الضرر مع مرور الوقت.

من جهته، قال دي ويت سوانبويل، وهو أستاذ علم السمع في جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا، ولم يشارك في الدراسة، إن تحليل الدراسة كان صارمًا، والأدلة مقنعة لتجعل فقدان السمع من أولويات الصحة العامة.

وأضاف سوانبويل، وهو رئيس تحرير المجلة الدولية لعلم السمع: “الموسيقا تعد بمثابة هدية يجب الاستمتاع بها مدى الحياة، والرسالة تتمثل في الاستمتاع بالموسيقى، ولكن بأمان”.

ماذا تفعل بجهازك؟

وسواء كنت تستمع إلى جهازك الخاص أو تحضر حفلة موسيقية، فقد حذرت ديلارد من أن رنين الأذنين يعد مؤشرًا جيدًا على أن الموسيقا كانت مرتفعة للغاية.

ومع ذلك، هناك طرق لمنع الضرر قبل ملاحظة التأثيرات.

وأشارت إلى أن بعض الأجهزة تسمح للأشخاص بمراقبة مستويات الاستماع الخاصة بهم من خلال خاصية إعدادات الجهاز، حتى أن بعضها سيقوم بتنبيهك عندما تستمع بصوت مرتفع لفترة طويلة.

وقالت ديلارد عبر البريد الإلكتروني: “إذا حذرك جهازك من أنك تستمع بمستويات غير آمنة، فقم بخفض مستوى الصوت، واستمع إلى الموسيقا لفترات زمنية أقصر”.

ورغم أن الخبراء لا يمكنهم التحديد بشكل قاطع أي نوع من السماعات هي الأكثر أمانًا للاستماع، فقد أوصت ديلارد باستخدام تلك التي تقلل ضوضاء الخلفية، ما قد يساعد في الحفاظ على مستوى الصوت عند مستويات منخفضة نظرًا لأنك لست بحاجة إلى التخلص من الضوضاء من حولك.

ومع ذلك لا يمكنك التحكم دومًا في مستوى الصوت، وإذا كنت تحضر حفلًا موسيقيًا أو تواجدت بمكان صاخب، فيمكنك حماية سمعك من خلال الوقوف بعيدًا عن مكبرات الصوت، وأخذ فترات راحة بعيدًا عن الضوضاء، إن أمكن، حسب ما ذكرته ديلارد.

وأضافت أن استخدام بعض وسائل حماية الأذن قد تكون مفيدة، مثل وضع سدادات الأذن الرغوية.