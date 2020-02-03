دراسة: 5% من الموظفين الأردنيين أنهيت خدماتهم في 2019

عمان- الغد- أظهر تقرير شركة عالمية متخصصة في دراسات الموارد البشرية والتوظيف والرواتب، إن 5% من الموظفين الأردنيين أنهيت خدماتهم من شركاتهم خلال 2019 مقابل 8% من الأردنيين غادروا أماكن عملهم “طوعا” في العام ذاته.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات “انتاج” بالتعاون مع شركة SOURCEitHR في جامعة الحسين التقنية لمناقشة دراسة منحنى الرواتب في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2019، بحضور عدد واسع من الشركات الأعضاء.

وقال المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، إن الجلسة تأتي ضمن سعي جمعية انتاج لدعم شركات القطاع من خلال تقديم الدراسات المتعلقة في الموارد البشرية ومنحنى رواتب القطاع، وتقييم فجوة المهارات في الأوساط الأكاديمية، وبرامج التوظيف، وبرنامج تدريب الخريجين وتوظيفهم.

وخلال الجلسة التي أدارها، المدير التنفيذي لشركة SOURCEitHR كريم مبارك، قال إن 8 بالمئة من الأردنيين تركوا وظائفهم “طوعاً” خلال العام الماضي، في حين ان 5 بالمئة تم إنهاء خدماتهم بقرار إداري، وذلك استنادا لتقرير شركة Mercer Global Compensation Planning الذي اعتمد في نتائجه على بيانات من 60 شركة أردنية.

وأوضح مبارك، ان نسبة الموظفين الذي تركوا وظائف “طوعاً” تراجعت في عام 2019 الى 8 بالمئة، بدلا عن 12 بالمئة في عام 2018، في حين ان نسبة إنهاء خدمات الموظفين بقرار اداري ارتفعت بنهاية العام الماضي الى 5 بالمئة، مقارنة مع 3 بالمئة في 2018.

ونوه الى ان الأردن تأتي بالمرتبة السادسة بالمنطقة بنسبة الزيادة في الرواتب، بعد: تركيا، مصر، الجزائر، تونس، ولبنان.

وأشار الى ان الوظائف التي تحقق نمواً كبيراً سجلت أدنى تمثيل للمرأة، مضيفا ان النساء تستحوذ على 54 بالمئة من الوظائف الإدارية والسكرتارية، في حين تستحوذ على 23 بالمئة من الوظائف الفنية في قطاعات الحاسوب والرياضيات وإدارة الهندسة المعمارية.

وعلى ذات السياق، قال مبارك ان 51 بالمئة من الموظفين يرغبون بان تقوم شركتهم بتقديم خيارات عمل أكثر مرونة.

وسجلت الجلسة تفاعلات كبيرا بين الحضور ومدير الجلسة، خصوصا ان الدراسة التي تم استعراضها سلطت الضوء على مواضيع مهمة للغاية في مجال تطوير منحنى الرواتب وفهم متطلبات الموظفين.