دراسة: 97.4% من الأردنيين راضون عن أداء الحكومة في مواجهة “كورونا”

عمان- الغد– أكد (97,4%) من أفراد المجتمع الأردني في دراسة اجرتها شركة الرأي الدقيق لقياس الرأي العام رضاهم عن الاجراءات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الاردن وان (84,2%) يعتقدون ان من حولهم يدركون خطورة انتشار فايروس كورونا المستجد فيما قال (95,9%) انهم لم يخالطوا اي شخص قادم من الخارج خلال الاسبوعين الماضيين فيما خالط (4,5%) اناس من الخارج .

ويهدف الاستطلاع إلى قياس وعي المجتمع الأردني بالوقاية من فايروس كورونا المستجد COVID-19 من خلال دراسة عينة عشوائية (777) فرد من افراد المجتمع الاردني ممن أعمارهم (15) سنة فأكثر، موزعة على كافة محافظات المملكة توزيعاً متناسباً مع الحجم وذلك في الفترة من 30/3-01/04/2020م.

وبينت الدراسة ان (94,2%) من افراد المجتمع الاردني يعرفون فيروس كورونا المستجد ، ويرى (96,2%) من افراد المجتمع بانه تم تشخيص حالات تمت اصابتها بفايروس كورونا في الاردن .

فيما ترى غالبية افراد المجتمع الاردني وبنسبة (88,5%) بان مايقلقهم نتيجة تفشي الفايروس هو تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني ، يليه في الاهمية القلق من انتشار الفايروس على نطاق واسع في الاردن وبنسبة(83,6%) ، ثم القلق من تعرض اي فرد من افراد الاسرة من الاصابة بالفايروس (80,6%) ثم القلق من تعليم الابناء وجودة التعليم بنسبة( 76,4%) ثم القلق على الامان الوظيفي(71,3%) ثم القلق من خفض الرواتب (67,6%) .

وكشفت الدراسة ان غالبية ابناء المجتمع الاردني يعرفون اهم الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الفايروس مثل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة (20) ثانية بنسبة (95,8%) وتجنب الاختلاط والتواجد في الاماكن المزدحمة (91,6%) وشراء واستخدام المعقمات ( 85,3%) وتجنب حضور المناسبات الاجتماعية والثقافية والدينية (83,8%) .

وحول مصدر المعلومات بين (81,9%) انهم يعتمدون على متابعة اخر المستجدات المتعلقة بالفايروس من المحطات الفضائية والتلفزيونية ، وان (80,2%) يعتقدون ان الناس من حولهم يلتزمون بالتعليمات الصادرة عن الحكومة و(79,6%) يعتقدون ان الناس يتقيدون بالممارسات والسلوك الصحي السليم للوقاية من الفايروس ، وان (72,8%) يستطيعون التمييز بسهولة بين اعراض كورونا واعراض بقية الالتهابات والانفلونزا ، و(70,4%) يوافقون على وسائل الاتصال الحديثة تغني عن المشاركة في المناسبات الاجتماعية ، وان (63,4%) لايرون ان خطر الفايروس مبالغ فيه وفي المقابل يرى (24,7%) انه مبالغ فيه ، و(11,9%) لم يبدوا رأيا .

وهي شركة أردنية مستقلة تأسست في عام 2007 تهتم بقياس الرأي العام في العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ونفذت الشركة الاستطلاع على عينة عشوائية طبقية بلغت (777) فرد من أفراد المجتمع.