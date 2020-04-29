دراستان متعارضتان حول فاعلية عقار رمديسيفير في علاج مرضى كورونا

واشنطن -أعلن مختبر “غيلياد ساينس” الأميركي الأربعاء أنّ عقاره رمديسيفير أظهر نتائج “ايجابية” على مصابين بكوفيد-19 في إطار تجربة سريرية واسعة، وتمت بالتشارك مع معاهد الصحة الأميركية.

لكن في اليوم نفسه نشرت مجلة “ذي لانسيت” الطبية نتائج مخيبة للآمال لدراسة صينية أضيق نطاقا تمت عبر المقارنة مع دواء وهمي، وأظهرت ان المرضى الذين عولجوا بهذا العقار المضاد للفيروسات والذي طور لمكافحة ايبولا لكن لم تتم الموافقة عليه لاي مرض، لم يعط نتائج افضل من تلك التي سجلت بالادوية الوهمية.

بعد ذلك، أكد الدكتور انطوني فاوتشي خبير الاوبئة ومستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات أظهر اثرا “واضحا” في علاج فيروس كورونا المستجد. وقال إن “المعطيات تظهر ان رمديسيفير ترك أثرا واضحا، مهما وايجابيا في تقليص فترة شفاء” مرضى فيروس كورونا المستجد.

والتعارض بين دراسات ليس أمرا غير معتاد، لكن دراسة معاهد الصحة الأميركية تعد بين الاكبر وكانت موضع ترقب شديد، مع التجربة الاوروبية “ديسكوفري” التي لا تزال نتائجها منتظرة.

في الوقت الراهن، بالنسبة للنتائج الايجابية فقد جاءت من بيان غيلياد ساينس.

وقالت الشركة إنّ “غيلياد ساينسس تلقت نتائج إيجابية من الدراسة التي أجراها المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية على عقارها المضاد للفيروسات رمديسيفير لعلاج كوفيد-19″، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبدأت المعاهد الأميركية التجربة في 21 شباط/فبراير.

وتجري عدة تجارب سريرية في العالم لايجاد علاج فعال ضدّ كوفيد-19. وكان رمديسيفير طوّر بداية لمواجهة وباء ايبولا ولكنه لم يعتمد لأي مرض، وهو أحد الخيارات المطروحة حالياً إلى جانب غيره من العقاقير المضادة للفيروسات أو هيدروكسي كلوروكين.

وتقوم عدة مستشفيات باعطاء هذه الادوية للمرضى منذ بدء انتشار الوباء، لكن من الصعب للاطباء تحديد فاعليتها الحقيقية في ظل غياب تجارب تتبع البروتوكول نفسه.

لهذا السبب كانت نتائج التجربة التي أجرتها المعاهد الاميركية موضع ترقب شديد.

في الوقت الراهن، وحدها الدراسة الصينية التي أجريت من 6 شباط/فبراير وحتى 12 آذار/مارس في عشرة مستشفيات في ووهان جرى تقييمها بدقة ونشرها. وكانت نتائجها تسربت في 23 نيسان/ابريل لفترة وجيزة على موقع منظمة الصحة العالمية الالكتروني.

شارك فيها 237 مريضا، ثلثاهم عولجوا بعقار رمديسيفير. وكان الأطباء يريدون أكثر من 450 مشاركا لكن الوباء توقف في ووهان قبل التمكن من بلوغ هذا الرقم.

وجاء في ملخص عن الدراسة التي نشرتها “ذي لانسيت” أن “العلاج بواسطة رمديسيفير لا يسرع الشفاء ولا يخفض نسبة الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 مقارنة مع إعطاء دواء وهمي”.

وكتب معد الدراسة الرئيسي البروفسور بين كاو كما نقلت عنه المجلة “للاسف، تجربتنا أظهرت انه رغم أن المرضى يتحملون جيدا عقار دمديسيفير لكن لم تظهر له فائدة مهمة مقارنة مع دواء وهمي”.

واضاف “ليست هذه النتيجة التي كنا نأمل بها، لكن يجب الاخذ بالاعتبار اننا لم نتمكن من اشراك سوى 237 مريضا من اصل هدف 453 لان الوباء تمت السيطرة عليه في ووهان”.

وتم اعطاء 158 مريضا عقار رمديسيفير بشكل يومي و79 دواء وهميا طوال فترة عشرة أيام.

ولم تظهر الدراسة أي فارق مهم بين المجموعتين من حيث تحسن الحالة السريرية للمرضى (21 مقابل ما معدله 23) كما أن معدل الوفاة كان هو نفسه لدى المجموعتين وكان بحدود 14% لكل منهما.

وبحسب المعدين فان الدراسة محدودة بعض الشيء لانه تم وقفها بشكل سابق لاوانه حين تراجع عدد المرضى بشكل كبير في ووهان.

وتابع البروفسور “سيكون من الضروري اجراء دراسات اخرى لتحديد ما اذا كان اعطاء علاج رمديسيفير بشكل مبكر وبجرعات أقوى او مع أدوية أخرى مضادة للفيروسات، يمكن أن يكون أكثر فاعلية على المرضى المصابين بحالات خطرة”.

ومن أجل التوصل الى علاج فعال، يجب النظر الى الجرعات.

ونشرت “غيلياد ساينسس” الأربعاء أيضاً نتائج لتجربة سريرية، “سيمبل”، جرت في الولايات المتحدة، آسيا وأوروبا، وكانت تهدف إلى مقارنة جرعتين مختلفتين من رمديسيفير.

وبحسب النتائج، فإنّ من شأن علاج لخمسة ايام تحسين الحالة السريرية للمرضى بالطريقة نفسها لعلاج لعشرة أيام. ( ا ف ب)