دراسه لـ “بيولاب” تؤكد صحة قرار المباعدة بين جرعتي لقاح أسترازينيكا

عمان – الغد – أكد المؤسس والمدير التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي الدكتور عميد عبدالنّور، بأن مختبر بيولاب قد أجرى بحثا علميا على ما يقل عن 40 شخصا وذلك لدراسة الفعالية المناعية للقاح أسترازينيكا والفترة الزمنية المثلى للمباعدة بين الجرعتين لتحقيق أفضل النتائج.

وحسب ما صرح به د. عبدالنور، فإن النتائج الأولية للدراسة تشير إلى سلامة قرار المباعدة ما بين جرعتي لقاح أسترازينيكا في الأردن والذي قد اتخذته في وقت سابق السلطات الصحية في المملكة.

ومن جهته أكد الدكتور عيسى أبو ديه، رئيس قسم الأبحاث العلمية في بيولاب، والذي يرأس الفريق العلمي الذي يجري هذه الدراسة بأن النتائج الأولية تفيد بأن الأجسام المضادة لفيروس كورونا وصلت قيمها القصوى عند غالبية المشاركين بعد مرور 8 أسابيع على تلقيهم الجرعة الأولى بما يشير الى تكون مناعه ضد فيروس كورونا لدى المشاركين بين الأسبوع الثامن والأسبوع العاشر وبما يتوافق مع نتائج دراسات عالمية مماثلة في هذا الخصوص وتوصيات شركة استرازينيكا.

وأضاف د. أبوديه بأن النتائج أشارت أيضا الى أن الأعراض الجانبية للجرعة الأولى من المطعوم كانت في غالبيتها خفيفة ومتوسطة واستغرقت في المجمل يومين الى ثلاثة أيام لتتلاشى.

والجدير بالذكر أن هذه الدراسة مدتها 6 أشهر يتم فيها سحب عينات دم للمشاركين كل أسبوعين وذلك لقياس كميات الأجسام المضادة للبروتين التاجي لفيروس كورونا المتكونة بفعل اللقاح. وما زالت الدراسة مستمرة لتقييم أثر الجرعة الثانية من اللقاح مقارنة بالجرعة الأولى، كما سيتم زيادة أعداد المشاركين لتدعيم نتائجه الأولية وتعميم نتائجه.

ويعتبر مختبر بيولاب الطبي من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وفي الأردن، تتوزع فروع بيولاب العشرون في مناطق هامة ومختلفة من المملكة.

كما ينفرد بيولاب بكونه المختبر الوحيد في المنطقة الحاصل على الاعتمادية من أربعة هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية CAPواللجنة المشتركة الدوليةJCI ،وشهادة ISO15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني JAS للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحيةHCAC .