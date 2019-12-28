دراغيتش يمنح ميامي هيت فوزا مثيرا على بايسرز بـ “NBA”

لوس انجليس – سجل النجم السلوفيني غوران دراغيتش سلة في الرمق الاخير ليقود ميامي هيت الى فوز مثير على انديانا بايسرز 113-112 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الذي شهد استعادة ميلووكي باكس نغمة الانتصارات.

وسجل دراغيتش سلة الفوز قبل نهاية المباراة بـ 6.8 ثانية ليحقق فريقه فوزه الرابع عشر على ملعبه مقابل خسارة واحدة منذ مطلع الموسم الحالي. وعموما حقق ميامي 23 فوزا مقابل 8 هزائم ويحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية.

وكان زميلا دراغيتش جيمي باتلر وكندريك نان اخفقا في اخر محاولتين لهما لكن كرة الاخيرة ارتدت الى دونشيتش ليسجل منها، وقال الاخير: “لم تشأ الكرة دخول السلة في محاولتين لكننا نجحنا في الاحتفاظ بها وعندما وصلتني كنت غير مراقب ونجحت في التسجيل”.

وحيا باتلر افضل مسجل في صفوف فريقه مع 20 نقطة فريقه بالقول “هذا نحن، لا نستسلم ابدا”، وسنحت فرصة امام ارون هوليداي من بايسرز لقلب النتيجة في صالح فريقه لكن تسديدته في الرمق الاخير لم تكن ناجحة.

في المقابل، لم يتأثر ميلووكي باكس متصدر المجموعة الشرقية بغياب نجمه اليوناني وافضل لاعب العام الماضي يانيس انتيتوكونمبو وحقق فوزا سهلا على اتلانتا هوكس 112-86 ملحقا بالاخير خسارته التاسعة تواليا.

ويعاني النجم اليوناني من اصابة في ظهره وقد تابع فريقه الذي يملك افضل سجل في الدوري هذا الموسم (28 فوزا مقابل 5 هزائم)، من المدرجات.

وكان كريس ميدلتون افضل مسجل في صفوف باكس مع 23 نقطة ليعوض فريقه خسارته ليلة عيد الميلاد امام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

ولم يتمكن سيكسرز من البناء على فوزه على باكس فخسر امام اورلاندو ماجيك 98-97. وسجل الكاميروني جويل امبييد ثلاثيتين في الثواني ال25 الاخيرة لسيكسرز لكنه فشل من تسديدة بعيدة في اصابة السلة لينتزع اورلاندو فوزا صعبا، وفرض سيكسرز رقابة لصيقة على امبييد صاحب 24 نقطة في المباراة، فلم يسجل اي نقطة في الربع الثاني واكتفى بست نقاط في الرابع.

وكان الفرنسي ايفان فورنييه افضل مسجل في صفوف اورلاندو مع 20 نقطة واضاف ارون غوردون 19 نقطة.

واعترف مدرب سيكسرز بريت براون باحقية بوسطن بالفوز بقوله “اعتقد بان الاسلوب البدني الذي اعتمده اورلاندو كان مفتاح فوزه. لم نتمكن من الرد على ذلك”.

وحقق بوسطن سلتيكس ثاني المجموعة الشرقية فوزه الخامس تواليا اثر تغلبه على كليفلاند كافالييرز 129-117.

وساهم جايلين براون (34) وجايسون تاتوم ب30 نقطة للفائز. ونجح براون بلذات في تسجيل 30 نقطة للمرة الثانية تواليا وللمرة الاولى في مسيرته.

وتقدم سلتيكس 84-62 في منتصف الربع الثالث لكن لاعبيه ارتكبوا اخطاء كثيرة سمحت لكليفلاند بتقليص الفارق من دون ان يتمكن من قلب النتيجة في صالحه.

وعزز سلتيكس رصيده في المركز الثاني من المنطقة الشرقية مع 22 فوزا مقابل 7 هزائم، واستمرت صحوة غولدن ستايت ووريرز بفوزه على فينيكس صنز 105-96 بفضل 31 نقطة لدانجيلو راسل مع 6 متابعات، لكن الفائز بقي متذيلا ترتيب المنطقة الغربية بسجل سلبي مع 9 انتصارات مقابل 24 هزيمة.

وحقق اوكلاهوما سيتي ثاندر فوزا صعبا على تشارلوت هورنتس 104-102 بعد التمديد، وعادل لاعب ارتكاز هورنتس ديفونتي غراهام النتيجة في الثانية الاخيرة من الوقت الاصل ليفرض التمديد حيث قال ثاندر كلمته.

(أ ف ب)