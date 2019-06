دربي كاونتي يمنح تشيلسي الضوء الاخضر للتفاوض مع لامبارد

لندن – أعلن فريق دربي كاونتي من الدرجة الأولى الانجليزية (الثانية فعليا)، أنه سمح لنادي تشيلسي بطل مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” بالتفاوض مع مدربه الحالي فرانك لامبارد من أجل عودة محتملة إلى ملعب “ستامفورد بريدج” كمدرب للفريق.

وقال دربي في بيان : “بإمكان دربي كاونتي أن يؤكد أنه سمح لتشيلسي بالتفاوض مع فرانك لامبارد بشأن منصب المدرب الشاغر في ملعب ستامفورد بريدج”.

ويبحث فريق “البلوز” عن مدرب جديد بعد رحيل مدربه السابق الإيطالي ماوريتسيو ساري الى بلاده لتدريب يوفنتوس ، بعد عام في لندن قاد خلاله تشيلسي إلى إحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والفوز بلقب مسابقة “يوروبا ليغ”.

